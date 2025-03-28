https://ria.ru/20250328/atr-2007947274.html

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР - РИА Новости, 28.03.2025

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить взаимодействие Москвы с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:54:00+03:00

2025-03-28T14:54:00+03:00

2025-03-28T18:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить взаимодействие Москвы с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе."Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе", - сказал Путин на совещании.Для доклада Путин передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.

https://ria.ru/20241216/putin-1989426604.html

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Путин предложил обсудить вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить вопросы развития отношений с партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 2025-03-28T14:54 true PT0M21S

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Варвара Скокшина

атр, владимир путин, россия, в мире