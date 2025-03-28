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Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР - РИА Новости, 28.03.2025
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14:54 28.03.2025 (обновлено: 18:59 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/atr-2007947274.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР - РИА Новости, 28.03.2025
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить взаимодействие Москвы с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе. РИА Новости, 28.03.2025
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владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить взаимодействие Москвы с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе."Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе", - сказал Путин на совещании.Для доклада Путин передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.
https://ria.ru/20241216/putin-1989426604.html
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Путин предложил обсудить вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить вопросы развития отношений с партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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атр, владимир путин, россия, в мире
АТР, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР

Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить отношения с партнерами в АТР

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить взаимодействие Москвы с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе.
"Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе", - сказал Путин на совещании.
Для доклада Путин передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.
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