https://ria.ru/20250328/atr-2007947274.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР - РИА Новости, 28.03.2025
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить взаимодействие Москвы с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:54:00+03:00
2025-03-28T14:54:00+03:00
2025-03-28T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза РФ обсудить взаимодействие Москвы с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе."Мы рассмотрим с вами сегодня вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-тихоокеанском регионе", - сказал Путин на совещании.Для доклада Путин передал слово главе МИД РФ Сергею Лаврову.
https://ria.ru/20241216/putin-1989426604.html
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Путин предложил обсудить вопросы развития отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить вопросы развития отношений с партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
2025-03-28T14:54
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PT0M21S
РИА Новости
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АТР, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с партнерами в АТР
Путин предложил постоянным членам Совбеза обсудить отношения с партнерами в АТР