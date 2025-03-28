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ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 28.03.2025
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10:08 28.03.2025 (обновлено: 10:16 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/ataka-2007869317.html
ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области
ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области
Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области, пострадавших нет, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:08:00+03:00
2025-03-28T10:16:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области, пострадавших нет, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны и трансформаторная подстанция, уничтожен молоковоз, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе. Пострадавших нет. В результате атаки полностью уничтожен специализированный автомобиль — молоковоз, повреждено здание молочной фермы, пункт охраны. Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия", – написал губернатор.Богомаз добавил, что также поврежден гражданский легковой автомобиль.
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области

Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области, пострадавших нет, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны и трансформаторная подстанция, уничтожен молоковоз, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе. Пострадавших нет. В результате атаки полностью уничтожен специализированный автомобиль — молоковоз, повреждено здание молочной фермы, пункт охраны. Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия", – написал губернатор.
Богомаз добавил, что также поврежден гражданский легковой автомобиль.
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