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ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области
ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области
Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области, пострадавших нет, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:08:00+03:00
2025-03-28T10:08:00+03:00
2025-03-28T10:16:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области, пострадавших нет, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны и трансформаторная подстанция, уничтожен молоковоз, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе. Пострадавших нет. В результате атаки полностью уничтожен специализированный автомобиль — молоковоз, повреждено здание молочной фермы, пункт охраны. Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия", – написал губернатор.Богомаз добавил, что также поврежден гражданский легковой автомобиль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области
Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Брянской области