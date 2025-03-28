https://ria.ru/20250328/ataka-2007869317.html

ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области

ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости, 28.03.2025

ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в Брянской области

Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области, пострадавших нет, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны и... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:08:00+03:00

2025-03-28T10:08:00+03:00

2025-03-28T10:16:00+03:00

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе Брянской области, пострадавших нет, повреждены здание молочной фермы, пункт охраны и трансформаторная подстанция, уничтожен молоковоз, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе. Пострадавших нет. В результате атаки полностью уничтожен специализированный автомобиль — молоковоз, повреждено здание молочной фермы, пункт охраны. Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия", – написал губернатор.Богомаз добавил, что также поврежден гражданский легковой автомобиль.

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брянская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, вооруженные силы украины, происшествия