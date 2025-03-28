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Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям - РИА Новости, 28.03.2025
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08:59 28.03.2025 (обновлено: 10:30 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/artillerija-2007860166.html
Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям
Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям - РИА Новости, 28.03.2025
Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям
Артиллерия израильской армии открыла огонь по пограничным ливанским поселениям, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:59:00+03:00
2025-03-28T10:30:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
ливан
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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Артиллерия израильской армии открыла огонь по пограничным ливанским поселениям, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Артиллерия врага нанесла удары в районе поселений Каакааия, Кфаркила и Яхмор", - сказал собеседник агентства. По словам источника, в также в воздухе активно работают израильские беспилотники. На трассе Барашит - Бейт Яхун БПЛА атаковал машину. Ранее израильская армия заявила, что с ливанской территории было выпущено два снаряда.
https://ria.ru/20241107/livan-1982442788.html
израиль
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Ливан
Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям

Израильская артиллерия открыла огонь по трем пограничным ливанским поселениям

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Артиллерия израильской армии открыла огонь по пограничным ливанским поселениям, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Артиллерия врага нанесла удары в районе поселений Каакааия, Кфаркила и Яхмор", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, в также в воздухе активно работают израильские беспилотники. На трассе Барашит - Бейт Яхун БПЛА атаковал машину.
Ранее израильская армия заявила, что с ливанской территории было выпущено два снаряда.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильЛиван
 
 
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