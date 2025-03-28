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Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям
Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям - РИА Новости, 28.03.2025
Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям
Артиллерия израильской армии открыла огонь по пограничным ливанским поселениям, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:59:00+03:00
2025-03-28T08:59:00+03:00
2025-03-28T10:30:00+03:00
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БЕЙРУТ, 27 мар - РИА Новости. Артиллерия израильской армии открыла огонь по пограничным ливанским поселениям, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. "Артиллерия врага нанесла удары в районе поселений Каакааия, Кфаркила и Яхмор", - сказал собеседник агентства. По словам источника, в также в воздухе активно работают израильские беспилотники. На трассе Барашит - Бейт Яхун БПЛА атаковал машину. Ранее израильская армия заявила, что с ливанской территории было выпущено два снаряда.
https://ria.ru/20241107/livan-1982442788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, ливан
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Ливан
Израильская артиллерия открыла огонь по ливанским поселениям
Израильская артиллерия открыла огонь по трем пограничным ливанским поселениям