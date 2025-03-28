https://ria.ru/20250328/armeniya-2007987312.html

Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России

Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России - РИА Новости, 28.03.2025

Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России

Власти Армении запрещают въезд в страну главе Союза армян России Аре Абрамяну, сообщил в пятницу адвокат и правозащитник Рубен Меликян. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:48:00+03:00

2025-03-28T16:48:00+03:00

2025-03-28T17:03:00+03:00

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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Власти Армении запрещают въезд в страну главе Союза армян России Аре Абрамяну, сообщил в пятницу адвокат и правозащитник Рубен Меликян."Я получил информацию, что власти в настоящее время запрещают въезд в Армению председателю Союза армян России Аре Абрамяну. Господин Абрамян находится в аэропорту "Звартноц". Насколько мне известно, господин Абрамян также имеет гражданство Армении, и запрет на въезд при данных обстоятельствах является прямым нарушением части 3 статьи 40 конституции Армении", - написал Меликян в соцсети Facebook*.О причинах запрета не сообщается.Согласно указанному пункту конституции, каждый гражданин и каждое лицо, имеющее право проживать в Армении на законных основаниях, имеет право на въезд в республику.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250327/overchuk-2007632722.html

https://ria.ru/20250326/armeniya-2007356874.html

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армения, в мире, россия, ереван