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Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России - РИА Новости, 28.03.2025
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16:48 28.03.2025 (обновлено: 17:03 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/armeniya-2007987312.html
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России - РИА Новости, 28.03.2025
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России
Власти Армении запрещают въезд в страну главе Союза армян России Аре Абрамяну, сообщил в пятницу адвокат и правозащитник Рубен Меликян. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:48:00+03:00
2025-03-28T17:03:00+03:00
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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Власти Армении запрещают въезд в страну главе Союза армян России Аре Абрамяну, сообщил в пятницу адвокат и правозащитник Рубен Меликян."Я получил информацию, что власти в настоящее время запрещают въезд в Армению председателю Союза армян России Аре Абрамяну. Господин Абрамян находится в аэропорту "Звартноц". Насколько мне известно, господин Абрамян также имеет гражданство Армении, и запрет на въезд при данных обстоятельствах является прямым нарушением части 3 статьи 40 конституции Армении", - написал Меликян в соцсети Facebook*.О причинах запрета не сообщается.Согласно указанному пункту конституции, каждый гражданин и каждое лицо, имеющее право проживать в Армении на законных основаниях, имеет право на въезд в республику.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250327/overchuk-2007632722.html
https://ria.ru/20250326/armeniya-2007356874.html
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армения, в мире, россия, ереван
Армения, В мире, Россия, Ереван
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России

Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России Абрамяну

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПредседатель Союза армян России Ара Абрамян
Председатель Союза армян России Ара Абрамян - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Председатель Союза армян России Ара Абрамян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Власти Армении запрещают въезд в страну главе Союза армян России Аре Абрамяну, сообщил в пятницу адвокат и правозащитник Рубен Меликян.
"Я получил информацию, что власти в настоящее время запрещают въезд в Армению председателю Союза армян России Аре Абрамяну. Господин Абрамян находится в аэропорту "Звартноц". Насколько мне известно, господин Абрамян также имеет гражданство Армении, и запрет на въезд при данных обстоятельствах является прямым нарушением части 3 статьи 40 конституции Армении", - написал Меликян в соцсети Facebook*.
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О причинах запрета не сообщается.
Согласно указанному пункту конституции, каждый гражданин и каждое лицо, имеющее право проживать в Армении на законных основаниях, имеет право на въезд в республику.
* Запрещена в РФ как экстремистская
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