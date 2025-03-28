https://ria.ru/20250328/armeniya-2007987312.html
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России - РИА Новости, 28.03.2025
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России
Власти Армении запрещают въезд в страну главе Союза армян России Аре Абрамяну, сообщил в пятницу адвокат и правозащитник Рубен Меликян. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:48:00+03:00
2025-03-28T16:48:00+03:00
2025-03-28T17:03:00+03:00
армения
в мире
россия
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737520738_0:0:1006:565_1920x0_80_0_0_f6eb0d762e0f4c2b66e76b27115d8ab6.jpg
ЕРЕВАН, 28 мар - РИА Новости. Власти Армении запрещают въезд в страну главе Союза армян России Аре Абрамяну, сообщил в пятницу адвокат и правозащитник Рубен Меликян."Я получил информацию, что власти в настоящее время запрещают въезд в Армению председателю Союза армян России Аре Абрамяну. Господин Абрамян находится в аэропорту "Звартноц". Насколько мне известно, господин Абрамян также имеет гражданство Армении, и запрет на въезд при данных обстоятельствах является прямым нарушением части 3 статьи 40 конституции Армении", - написал Меликян в соцсети Facebook*.О причинах запрета не сообщается.Согласно указанному пункту конституции, каждый гражданин и каждое лицо, имеющее право проживать в Армении на законных основаниях, имеет право на въезд в республику.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250327/overchuk-2007632722.html
https://ria.ru/20250326/armeniya-2007356874.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737520738_0:0:812:608_1920x0_80_0_0_77d2c8c469600f7afa8fa9d69ddb5bc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире, россия, ереван
Армения, В мире, Россия, Ереван
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России
Ереван запрещает въезд в страну главе Союза армян России Абрамяну