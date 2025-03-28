Ефимов: московские организации смогут сэкономить 7,4 млрд рублей на аренде
Ефимов: московские организации за год сэкономят 7,4 млрд рублей на аренде
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Московские организации за год смогут сэкономить 7,4 миллиарда рублей на аренде городских помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Предприниматели и некоммерческие организации арендуют по льготным ставкам, в том числе по программе “"1 рубль за квадратный метр в год", больше половины всех предоставляемых городом площадей – свыше 475 тысяч квадратных метров. Благодаря такой поддержке в 2025 году они смогут сохранить в своем бюджете 7,4 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что деньги можно направить на зарплаты сотрудникам и дальнейшее развитие компаний. Благодаря такой мере поддержки появляется потенциал для развития бизнеса в Москве.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что частным медицинским и образовательным учреждениям города в 2025 году удастся сэкономить на аренде свыше 3,2 миллиарда рублей. При этом для организаций, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, льготная ставка составляет 4 тысячи рублей за 1 квадратный метр, а для школ и детсадов - 2,1 тысячи рублей.