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Ефимов: московские организации смогут сэкономить 7,4 млрд рублей на аренде - РИА Новости, 28.03.2025
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13:37 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/arenda-2007886634.html
Ефимов: московские организации смогут сэкономить 7,4 млрд рублей на аренде
Ефимов: московские организации смогут сэкономить 7,4 млрд рублей на аренде - РИА Новости, 28.03.2025
Ефимов: московские организации смогут сэкономить 7,4 млрд рублей на аренде
Московские организации за год смогут сэкономить 7,4 миллиарда рублей на аренде городских помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:37:00+03:00
2025-03-28T13:37:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Московские организации за год смогут сэкономить 7,4 миллиарда рублей на аренде городских помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Предприниматели и некоммерческие организации арендуют по льготным ставкам, в том числе по программе “"1 рубль за квадратный метр в год", больше половины всех предоставляемых городом площадей – свыше 475 тысяч квадратных метров. Благодаря такой поддержке в 2025 году они смогут сохранить в своем бюджете 7,4 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что деньги можно направить на зарплаты сотрудникам и дальнейшее развитие компаний. Благодаря такой мере поддержки появляется потенциал для развития бизнеса в Москве.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что частным медицинским и образовательным учреждениям города в 2025 году удастся сэкономить на аренде свыше 3,2 миллиарда рублей. При этом для организаций, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, льготная ставка составляет 4 тысячи рублей за 1 квадратный метр, а для школ и детсадов - 2,1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250327/efimov-2007648044.html
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градостроительный комплекс москвы, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: московские организации смогут сэкономить 7,4 млрд рублей на аренде

Ефимов: московские организации за год сэкономят 7,4 млрд рублей на аренде

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Московские организации за год смогут сэкономить 7,4 миллиарда рублей на аренде городских помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Предприниматели и некоммерческие организации арендуют по льготным ставкам, в том числе по программе “"1 рубль за квадратный метр в год", больше половины всех предоставляемых городом площадей – свыше 475 тысяч квадратных метров. Благодаря такой поддержке в 2025 году они смогут сохранить в своем бюджете 7,4 миллиарда рублей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что деньги можно направить на зарплаты сотрудникам и дальнейшее развитие компаний. Благодаря такой мере поддержки появляется потенциал для развития бизнеса в Москве.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что частным медицинским и образовательным учреждениям города в 2025 году удастся сэкономить на аренде свыше 3,2 миллиарда рублей. При этом для организаций, которые предоставляют услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, льготная ставка составляет 4 тысячи рублей за 1 квадратный метр, а для школ и детсадов - 2,1 тысячи рублей.
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Градостроительный комплекс МосквыМаксим ГаманВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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