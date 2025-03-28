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Более 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:50 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/anokhin-2007987792.html
Более 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленской области
Более 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленской области - РИА Новости, 28.03.2025
Более 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленской области
Свыше 75 километров региональных и восемь километров дорог в Смоленске приведут в порядок в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:50:00+03:00
2025-03-28T16:50:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 75 километров региональных и восемь километров дорог в Смоленске приведут в порядок в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. В пятницу глава региона встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым. На встрече было подписано дополнительное соглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области. По словам губернатора, на встрече обсудили состояние федеральных дорог, проходящих через Смоленскую область. Стороны договорились о планах ремонта трассы Р-132 "Золотое кольцо". На эти цели уже заложены федеральные средства, которые позволят обновить дорожное полотно вплоть до границ области. "Ремонтировать дороги будем, в том числе и в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В этом году приведем в нормативное состояние свыше 75 километров региональных дорог и более восьми километров в Смоленске. В планах также ремонт мостов через реки Днепр на юго-западном обходе Смоленска и Остер в Шумячском районе. Улучшим состояние 24-километрового обходного участка близ Рославля, где ежедневно проезжает почти 5 тысяч автомобилей, также обновим участок дороги на Московском шоссе — отремонтируем и установим освещение", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что предстоит провести большую работу по развитию дорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20250327/smolenschina-2007746491.html
https://ria.ru/20250327/anokhin-2007642699.html
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смоленск, василий анохин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Более 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленской области

Анохин: свыше 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленщине

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 75 километров региональных и восемь километров дорог в Смоленске приведут в порядок в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
В пятницу глава региона встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым. На встрече было подписано дополнительное соглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области.
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По словам губернатора, на встрече обсудили состояние федеральных дорог, проходящих через Смоленскую область. Стороны договорились о планах ремонта трассы Р-132 "Золотое кольцо". На эти цели уже заложены федеральные средства, которые позволят обновить дорожное полотно вплоть до границ области.
"Ремонтировать дороги будем, в том числе и в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В этом году приведем в нормативное состояние свыше 75 километров региональных дорог и более восьми километров в Смоленске. В планах также ремонт мостов через реки Днепр на юго-западном обходе Смоленска и Остер в Шумячском районе. Улучшим состояние 24-километрового обходного участка близ Рославля, где ежедневно проезжает почти 5 тысяч автомобилей, также обновим участок дороги на Московском шоссе — отремонтируем и установим освещение", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Глава региона отметил, что предстоит провести большую работу по развитию дорожной инфраструктуры.
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Смоленская областьСмоленскВасилий АнохинФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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