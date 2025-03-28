https://ria.ru/20250328/anokhin-2007987792.html

Более 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленской области

Более 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленской области - РИА Новости, 28.03.2025

Более 75 километров региональных дорог отремонтируют в Смоленской области

Свыше 75 километров региональных и восемь километров дорог в Смоленске приведут в порядок в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:50:00+03:00

2025-03-28T16:50:00+03:00

2025-03-28T16:50:00+03:00

смоленская область

смоленск

василий анохин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Свыше 75 километров региональных и восемь километров дорог в Смоленске приведут в порядок в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. В пятницу глава региона встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым. На встрече было подписано дополнительное соглашение к меморандуму о развитии федеральной, региональной и местной дорожной сети Смоленской области. По словам губернатора, на встрече обсудили состояние федеральных дорог, проходящих через Смоленскую область. Стороны договорились о планах ремонта трассы Р-132 "Золотое кольцо". На эти цели уже заложены федеральные средства, которые позволят обновить дорожное полотно вплоть до границ области. "Ремонтировать дороги будем, в том числе и в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни". В этом году приведем в нормативное состояние свыше 75 километров региональных дорог и более восьми километров в Смоленске. В планах также ремонт мостов через реки Днепр на юго-западном обходе Смоленска и Остер в Шумячском районе. Улучшим состояние 24-километрового обходного участка близ Рославля, где ежедневно проезжает почти 5 тысяч автомобилей, также обновим участок дороги на Московском шоссе — отремонтируем и установим освещение", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, что предстоит провести большую работу по развитию дорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20250327/smolenschina-2007746491.html

https://ria.ru/20250327/anokhin-2007642699.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

смоленск, василий анохин, федеральное дорожное агентство (росавтодор)