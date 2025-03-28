В Амстердаме туриста, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком
В Амстердаме британца, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком героя
© AP Photo / Peter DejongПолицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
Читать ria.ru в
ГААГА, 28 мар - РИА Новости. Британский турист помог нидерландской полиции поймать и обезвредить мужчину, который напал на людей с ножом в центре Амстердама в четверг, мэр города Фемке Халсема наградила его значком героя, передает телеканал AT5.
По данным телеканала, награда была вручена в пятницу днем в официальной резиденции Халсемы.
"Он очень скромный англоязычный мужчина. У него нет желания прославиться. Сейчас его в основном волнуют пострадавшие, он чувствует себя ответственным за это", - заявила мэр телеканалу.
По словам Халсемы, мужчина проявил "отличную интуицию" и принял решение за считанные секунды.
Школьник в Кузбассе на уроке ранил ножом одноклассника
18 марта, 07:23
Запись с камер видеонаблюдения в кафе показывает, как турист сначала бежит за подозреваемым, а затем сбивает его с ног.
На видео, которое стало "вирусным" в социальных сетях, видно, как мужчина сидит на преступнике, которого ранее повалил на землю, и прижимает его коленями, чтобы тот не вырвался.
В четверг днем мужчина напал с ножом на прохожих на улице, расположенной недалеко от площади Дам в центре Амстердама. По последним данным полиции, пять человек получили ранения. Сред них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан. Мотив нападения и личность задержанного пока не установлены. Как сообщают СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.