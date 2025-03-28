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В Амстердаме туриста, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком - РИА Новости, 28.03.2025
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22:20 28.03.2025 (обновлено: 22:25 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/amsterdam-2008055089.html
В Амстердаме туриста, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком
В Амстердаме туриста, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком - РИА Новости, 28.03.2025
В Амстердаме туриста, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком
Британский турист помог нидерландской полиции поймать и обезвредить мужчину, который напал на людей с ножом в центре Амстердама в четверг, мэр города Фемке... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:20:00+03:00
2025-03-28T22:25:00+03:00
в мире
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ГААГА, 28 мар - РИА Новости. Британский турист помог нидерландской полиции поймать и обезвредить мужчину, который напал на людей с ножом в центре Амстердама в четверг, мэр города Фемке Халсема наградила его значком героя, передает телеканал AT5. По данным телеканала, награда была вручена в пятницу днем ​​в официальной резиденции Халсемы. "Он очень скромный англоязычный мужчина. У него нет желания прославиться. Сейчас его в основном волнуют пострадавшие, он чувствует себя ответственным за это", - заявила мэр телеканалу. По словам Халсемы, мужчина проявил "отличную интуицию" и принял решение за считанные секунды. Запись с камер видеонаблюдения в кафе показывает, как турист сначала бежит за подозреваемым, а затем сбивает его с ног. На видео, которое стало "вирусным" в социальных сетях, видно, как мужчина сидит на преступнике, которого ранее повалил на землю, и прижимает его коленями, чтобы тот не вырвался. В четверг днем мужчина напал с ножом на прохожих на улице, расположенной недалеко от площади Дам в центре Амстердама. По последним данным полиции, пять человек получили ранения. Сред них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан. Мотив нападения и личность задержанного пока не установлены. Как сообщают СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250324/muzhchina-2006913757.html
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в мире, амстердам, нидерланды
В мире, Амстердам, Нидерланды
В Амстердаме туриста, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком

В Амстердаме британца, обезвредившего мужчину с ножом, наградили значком героя

© AP Photo / Peter DejongПолицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Полицейские на площади Дам в Амстердаме, где неизвестный напал с ножом на прохожих
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ГААГА, 28 мар - РИА Новости. Британский турист помог нидерландской полиции поймать и обезвредить мужчину, который напал на людей с ножом в центре Амстердама в четверг, мэр города Фемке Халсема наградила его значком героя, передает телеканал AT5.
По данным телеканала, награда была вручена в пятницу днем ​​в официальной резиденции Халсемы.
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"Он очень скромный англоязычный мужчина. У него нет желания прославиться. Сейчас его в основном волнуют пострадавшие, он чувствует себя ответственным за это", - заявила мэр телеканалу.
По словам Халсемы, мужчина проявил "отличную интуицию" и принял решение за считанные секунды.
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Запись с камер видеонаблюдения в кафе показывает, как турист сначала бежит за подозреваемым, а затем сбивает его с ног.
На видео, которое стало "вирусным" в социальных сетях, видно, как мужчина сидит на преступнике, которого ранее повалил на землю, и прижимает его коленями, чтобы тот не вырвался.
В четверг днем мужчина напал с ножом на прохожих на улице, расположенной недалеко от площади Дам в центре Амстердама. По последним данным полиции, пять человек получили ранения. Сред них четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемый был задержан. Мотив нападения и личность задержанного пока не установлены. Как сообщают СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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