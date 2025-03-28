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Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк"

Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк" - РИА Новости, 28.03.2025

Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк"

Семерых жителей нескольких регионов РФ заподозрили в обмане банка во Владимирской области на 20 миллионов рублей, они задержаны, шестеро из них арестованы,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:53:00+03:00

2025-03-28T16:53:00+03:00

2025-03-28T16:53:00+03:00

происшествия

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владимир

сбербанк россии

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РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости. Семерых жителей нескольких регионов РФ заподозрили в обмане банка во Владимирской области на 20 миллионов рублей, они задержаны, шестеро из них арестованы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "Семеро аферистов задержаны оперативниками МВД России и Владимира за обман банка на 20 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Шестеро фигурантов заключены под стражу, в отношении ещё одного избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - говорится в сообщении. По данным МВД, с сентября по декабрь 2023 года злоумышленники предоставляли в подразделения банка во Владимире и Муроме фиктивные документы для оформления ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. В их числе были подложные чеки, якобы подтверждающие приобретение строительных материалов. Аферисты получали деньги и распределяли их между собой, не тратя по назначению. Выплаты по кредитам подельники не осуществляли. Как сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области, речь идет о жителях Рязанской, Тверской, Владимирской, Московской, Ярославской областей. Они организовали схему по обналичиванию денег ПАО "Сбербанк".

https://ria.ru/20241112/moshenniki-1983229170.html

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