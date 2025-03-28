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Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк" - РИА Новости, 28.03.2025
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16:53 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/aferisty-2007988717.html
Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк"
Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк" - РИА Новости, 28.03.2025
Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк"
Семерых жителей нескольких регионов РФ заподозрили в обмане банка во Владимирской области на 20 миллионов рублей, они задержаны, шестеро из них арестованы,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:53:00+03:00
2025-03-28T16:53:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
владимир
сбербанк россии
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РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости. Семерых жителей нескольких регионов РФ заподозрили в обмане банка во Владимирской области на 20 миллионов рублей, они задержаны, шестеро из них арестованы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. "Семеро аферистов задержаны оперативниками МВД России и Владимира за обман банка на 20 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Шестеро фигурантов заключены под стражу, в отношении ещё одного избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - говорится в сообщении. По данным МВД, с сентября по декабрь 2023 года злоумышленники предоставляли в подразделения банка во Владимире и Муроме фиктивные документы для оформления ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. В их числе были подложные чеки, якобы подтверждающие приобретение строительных материалов. Аферисты получали деньги и распределяли их между собой, не тратя по назначению. Выплаты по кредитам подельники не осуществляли. Как сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области, речь идет о жителях Рязанской, Тверской, Владимирской, Московской, Ярославской областей. Они организовали схему по обналичиванию денег ПАО "Сбербанк".
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происшествия, россия, владимирская область, владимир, сбербанк россии
Происшествия, Россия, Владимирская область, Владимир, Сбербанк России
Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк"

Во Владимирской области задержали аферистов, обманувших "Сбербанк" на 20 млн руб

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 28 мар - РИА Новости. Семерых жителей нескольких регионов РФ заподозрили в обмане банка во Владимирской области на 20 миллионов рублей, они задержаны, шестеро из них арестованы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"Семеро аферистов задержаны оперативниками МВД России и Владимира за обман банка на 20 миллионов рублей… Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – ред.). Шестеро фигурантов заключены под стражу, в отношении ещё одного избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий", - говорится в сообщении.
По данным МВД, с сентября по декабрь 2023 года злоумышленники предоставляли в подразделения банка во Владимире и Муроме фиктивные документы для оформления ипотечных кредитов на строительство малоэтажных домов. В их числе были подложные чеки, якобы подтверждающие приобретение строительных материалов. Аферисты получали деньги и распределяли их между собой, не тратя по назначению. Выплаты по кредитам подельники не осуществляли.
Как сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области, речь идет о жителях Рязанской, Тверской, Владимирской, Московской, Ярославской областей. Они организовали схему по обналичиванию денег ПАО "Сбербанк".
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Москве аферисты похитили у банков более ста миллионов рублей
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ПроисшествияРоссияВладимирская областьВладимирСбербанк России
 
 
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