https://ria.ru/20250328/aeroport-2007915629.html
Аэропорт в Бангкоке возобновил работу
Аэропорт в Бангкоке возобновил работу - РИА Новости, 28.03.2025
Аэропорт в Бангкоке возобновил работу
Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением, сообщил тайский портал Khaosod. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:56:00+03:00
2025-03-28T12:56:00+03:00
2025-03-28T13:13:00+03:00
в мире
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007919121_240:444:3092:2048_1920x0_80_0_0_4e50ace62e2855c5eeb61c5b60dfbd75.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением, сообщил тайский портал Khaosod.Местная газета Nation ранее сообщала, что авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране из-за землетрясения."Международный аэропорт Суварнабхуми снова работает после короткой паузы, вызванной сильным землетрясением", - говорится в сообщении портала.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
https://ria.ru/20250328/tailand-2007913978.html
бангкок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007919121_360:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_273b67a7333005d327c33cdbdef44883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангкок
Аэропорт в Бангкоке возобновил работу
Аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу