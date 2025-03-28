https://ria.ru/20250328/aeroport-2007915629.html

Аэропорт в Бангкоке возобновил работу

Аэропорт в Бангкоке возобновил работу - РИА Новости, 28.03.2025

Аэропорт в Бангкоке возобновил работу

Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением, сообщил тайский портал Khaosod. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:56:00+03:00

2025-03-28T12:56:00+03:00

2025-03-28T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением, сообщил тайский портал Khaosod.Местная газета Nation ранее сообщала, что авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране из-за землетрясения."Международный аэропорт Суварнабхуми снова работает после короткой паузы, вызванной сильным землетрясением", - говорится в сообщении портала.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бангкок