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Аэропорт в Бангкоке возобновил работу - РИА Новости, 28.03.2025
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12:56 28.03.2025 (обновлено: 13:13 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/aeroport-2007915629.html
Аэропорт в Бангкоке возобновил работу
Аэропорт в Бангкоке возобновил работу - РИА Новости, 28.03.2025
Аэропорт в Бангкоке возобновил работу
Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением, сообщил тайский портал Khaosod. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:56:00+03:00
2025-03-28T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением, сообщил тайский портал Khaosod.Местная газета Nation ранее сообщала, что авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране из-за землетрясения."Международный аэропорт Суварнабхуми снова работает после короткой паузы, вызванной сильным землетрясением", - говорится в сообщении портала.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
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в мире, бангкок
В мире, Бангкок
Аэропорт в Бангкоке возобновил работу

Аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу

© Getty Images / TuayaiАэропорт Суварнабхуми в Бангкоке
Аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / Tuayai
Аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке возобновил работу после приостановки, вызванной землетрясением, сообщил тайский портал Khaosod.
Местная газета Nation ранее сообщала, что авиарегулятор Таиланда издал указ о временном прекращении полетов по всей стране из-за землетрясения.
«
"Международный аэропорт Суварнабхуми снова работает после короткой паузы, вызванной сильным землетрясением", - говорится в сообщении портала.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.
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