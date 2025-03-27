https://ria.ru/20250327/zhile-2007800597.html
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин
Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:51:00+03:00
2025-03-27T20:51:00+03:00
2025-03-27T21:27:00+03:00
общество
арктика
дальний восток
россия
владимир путин
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007783504_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_98c614a89bfbb16d04fcb3f465c37232.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке, начнется в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин."На Дальнем Востоке запущена программа "Доступное арендное жилье"... Предлагаю расширить эту программу и на опорные населенные пункты Арктики, чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Он пояснил, что в рамках такой программы, действующей в ДФО, молодёжь, которая приезжает сегодня в дальневосточные регионы или заканчивает там учебные заведения, устраивается на работу, может снять квартиры по достаточно низким ставкам. Арендная плата в этом случае субсидируется из регионального и федерального бюджетов.Президент также сообщил о договоренности распространить на арктические регионы программу подготовки управленческих кадров "Муравьёв-Амурский – 2030". "Это уже сделано. Уверен, такая учёба станет мощным стартом для многих перспективных руководителей, а, значит, принесёт пользу и Арктике, и всей стране", - добавил президент.
https://ria.ru/20250327/putin-2007802932.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007799803.html
арктика
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007783504_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_08dab193f6398add81460ca929044567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, арктика, дальний восток, россия, владимир путин, жилье
Общество, Арктика, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Жилье
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин
Путин: арендное жилье в Арктике станет более доступным в 2026 году
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке, начнется в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Дальнем Востоке
запущена программа "Доступное арендное жилье"... Предлагаю расширить эту программу и на опорные населенные пункты Арктики
, чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году", - сказал Путин
в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Он пояснил, что в рамках такой программы, действующей в ДФО, молодёжь, которая приезжает сегодня в дальневосточные регионы или заканчивает там учебные заведения, устраивается на работу, может снять квартиры по достаточно низким ставкам. Арендная плата в этом случае субсидируется из регионального и федерального бюджетов.
Президент также сообщил о договоренности распространить на арктические регионы программу подготовки управленческих кадров "Муравьёв-Амурский – 2030". "Это уже сделано. Уверен, такая учёба станет мощным стартом для многих перспективных руководителей, а, значит, принесёт пользу и Арктике, и всей стране", - добавил президент.