Рейтинг@Mail.ru
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 27.03.2025 (обновлено: 21:27 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/zhile-2007800597.html
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин
Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:51:00+03:00
2025-03-27T21:27:00+03:00
общество
арктика
дальний восток
россия
владимир путин
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007783504_0:332:3050:2048_1920x0_80_0_0_98c614a89bfbb16d04fcb3f465c37232.jpg
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке, начнется в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин."На Дальнем Востоке запущена программа "Доступное арендное жилье"... Предлагаю расширить эту программу и на опорные населенные пункты Арктики, чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Он пояснил, что в рамках такой программы, действующей в ДФО, молодёжь, которая приезжает сегодня в дальневосточные регионы или заканчивает там учебные заведения, устраивается на работу, может снять квартиры по достаточно низким ставкам. Арендная плата в этом случае субсидируется из регионального и федерального бюджетов.Президент также сообщил о договоренности распространить на арктические регионы программу подготовки управленческих кадров "Муравьёв-Амурский – 2030". "Это уже сделано. Уверен, такая учёба станет мощным стартом для многих перспективных руководителей, а, значит, принесёт пользу и Арктике, и всей стране", - добавил президент.
https://ria.ru/20250327/putin-2007802932.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007799803.html
арктика
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007783504_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_08dab193f6398add81460ca929044567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, арктика, дальний восток, россия, владимир путин, жилье
Общество, Арктика, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Жилье
Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин

Путин: арендное жилье в Арктике станет более доступным в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке, начнется в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Дальнем Востоке запущена программа "Доступное арендное жилье"... Предлагаю расширить эту программу и на опорные населенные пункты Арктики, чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин поручил продлить программу реновации военных городков в Арктике
Вчера, 21:09
Он пояснил, что в рамках такой программы, действующей в ДФО, молодёжь, которая приезжает сегодня в дальневосточные регионы или заканчивает там учебные заведения, устраивается на работу, может снять квартиры по достаточно низким ставкам. Арендная плата в этом случае субсидируется из регионального и федерального бюджетов.
Президент также сообщил о договоренности распространить на арктические регионы программу подготовки управленческих кадров "Муравьёв-Амурский – 2030". "Это уже сделано. Уверен, такая учёба станет мощным стартом для многих перспективных руководителей, а, значит, принесёт пользу и Арктике, и всей стране", - добавил президент.
Путин: Ключевая цель – повысить качество жизни людей в Арктике - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин назвал цель правительства в Арктике
Вчера, 20:48
 
ОбществоАрктикаДальний ВостокРоссияВладимир ПутинЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала