https://ria.ru/20250327/zhile-2007800597.html

Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин

Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин - РИА Новости, 27.03.2025

Арендное жилье в Арктике станет более доступным, заявил Путин

Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:51:00+03:00

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общество

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Арендное жилье в Арктике должно стать более доступным для людей, соответствующая программа, аналогичная той, которая действует сегодня на Дальнем Востоке, начнется в 2026 году, заявил президент РФ Владимир Путин."На Дальнем Востоке запущена программа "Доступное арендное жилье"... Предлагаю расширить эту программу и на опорные населенные пункты Арктики, чтобы арендное жилье стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году", - сказал Путин в ходе Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".Он пояснил, что в рамках такой программы, действующей в ДФО, молодёжь, которая приезжает сегодня в дальневосточные регионы или заканчивает там учебные заведения, устраивается на работу, может снять квартиры по достаточно низким ставкам. Арендная плата в этом случае субсидируется из регионального и федерального бюджетов.Президент также сообщил о договоренности распространить на арктические регионы программу подготовки управленческих кадров "Муравьёв-Амурский – 2030". "Это уже сделано. Уверен, такая учёба станет мощным стартом для многих перспективных руководителей, а, значит, принесёт пользу и Арктике, и всей стране", - добавил президент.

https://ria.ru/20250327/putin-2007802932.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007799803.html

арктика

дальний восток

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общество, арктика, дальний восток, россия, владимир путин, жилье