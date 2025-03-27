https://ria.ru/20250327/zheleznyak-2007651162.html

В проект соглашения США и Украины по минералам включат все ископаемые

В проект соглашения США и Украины по минералам включат все ископаемые - РИА Новости, 27.03.2025

В проект соглашения США и Украины по минералам включат все ископаемые

Новый проект соглашения с США по украинским ресурсам включает управление всеми ископаемыми, включая нефть и газ, сообщил депутат Рады от партии "Голос" Ярослав... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:26:00+03:00

2025-03-27T12:26:00+03:00

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скотт бессент

украина

"голос"

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Новый проект соглашения с США по украинским ресурсам включает управление всеми ископаемыми, включая нефть и газ, сообщил депутат Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк.Ранее в четверг он сообщил, что новый проект соглашения с США по украинским ресурсам не в пользу Украины. "Речь уже идет обо всех ископаемых. То есть там и нефть, и газ, и новые, и существующие. По всей территории Украины. Речь о добыче и государственными и частными кампаниями", - написал Железняк в своем Telegram-канале.Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006864922.html

https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005709211.html

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сша, киев, дональд трамп, скотт бессент, украина, "голос", в мире