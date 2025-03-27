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"Сурово осудит". На Западе указали Зеленскому на фатальную ошибку - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007736886.html
"Сурово осудит". На Западе указали Зеленскому на фатальную ошибку
"Сурово осудит". На Западе указали Зеленскому на фатальную ошибку - РИА Новости, 27.03.2025
"Сурово осудит". На Западе указали Зеленскому на фатальную ошибку
Владимир Зеленский в 2022 году упустил возможность урегулировать конфликт на более выгодных для Украины условиях и теперь столкнется с серьезными последствиями, РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T16:59:00+03:00
2025-03-27T16:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в 2022 году упустил возможность урегулировать конфликт на более выгодных для Украины условиях и теперь столкнется с серьезными последствиями, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Зеленский мог остановить эту войну весной 2022 года на гораздо более выгодных для Украины условиях, чем те, которые он в конечном итоге получит. История сурово осудит его", — написал он.В понедельник в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.В 2022 году в Турции делегации Украины и России практически достигли мирного соглашения. Но во время визита в Киев тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от заключения мира и призвал сражаться до конца.В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.
https://ria.ru/20250327/lavrov-2007694471.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Сурово осудит". На Западе указали Зеленскому на фатальную ошибку

Кошкович: Зеленский упустил шанс решить конфликт на Украине на выгодных условиях

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в 2022 году упустил возможность урегулировать конфликт на более выгодных для Украины условиях и теперь столкнется с серьезными последствиями, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
"Зеленский мог остановить эту войну весной 2022 года на гораздо более выгодных для Украины условиях, чем те, которые он в конечном итоге получит. История сурово осудит его", — написал он.
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В понедельник в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В 2022 году в Турции делегации Украины и России практически достигли мирного соглашения. Но во время визита в Киев тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил Владимира Зеленского от заключения мира и призвал сражаться до конца.
В январе президент России Владимир Путин заявил, что Москва еще в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, администрация экс-президента США Джо Байдена хотела продолжать войну до последнего украинца, новые же власти США говорят о необходимости мира.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
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