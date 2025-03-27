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"Позорно!" Во Франции рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа - РИА Новости, 27.03.2025
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15:31 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007712616.html
"Позорно!" Во Франции рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа
"Позорно!" Во Франции рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа - РИА Новости, 27.03.2025
"Позорно!" Во Франции рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа
Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, что подтверждает его травля спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, пишет французский политик и лидер... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:31:00+03:00
2025-03-27T15:31:00+03:00
в мире
украина
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стив уиткофф
владимир зеленский
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флориан филиппо
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, что подтверждает его травля спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира! По словам Зеленского, он находится под влиянием российского нарратива! Как позорно так с ним обращаться!" — написал Филиппо.Как отметил французский политик, заявления Зеленского о Уиткоффе указывают на его нежелание завершить боевые действия, поскольку с помощью них он может и дальше оставаться у власти без необходимости в выборах.В марте в интервью телеканалу Bloomberg TV Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за "пару недель". Позже в интервью журналисту Такеру Карлсону спецпосланник американского лидера сделал ряд заявлений об украинском конфликте, в том числе отметил проведение референдумов в четырех регионах и желание подавляющего большинства проголосовавших находиться в составе России.
https://ria.ru/20250327/evropa-2007652307.html
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в мире, украина, франция, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, патриот, флориан филиппо
В мире, Украина, Франция, США, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Патриот, Флориан Филиппо
"Позорно!" Во Франции рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа

Политик Филиппо: Зеленский не хочет мира, что подтверждает его травля Уиткоффа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, что подтверждает его травля спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира! По словам Зеленского, он находится под влиянием российского нарратива! Как позорно так с ним обращаться!" — написал Филиппо.
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Вчера, 12:32
Как отметил французский политик, заявления Зеленского о Уиткоффе указывают на его нежелание завершить боевые действия, поскольку с помощью них он может и дальше оставаться у власти без необходимости в выборах.
В марте в интервью телеканалу Bloomberg TV Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за "пару недель". Позже в интервью журналисту Такеру Карлсону спецпосланник американского лидера сделал ряд заявлений об украинском конфликте, в том числе отметил проведение референдумов в четырех регионах и желание подавляющего большинства проголосовавших находиться в составе России.
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В миреУкраинаФранцияСШАСтив УиткоффВладимир ЗеленскийПатриотФлориан Филиппо
 
 
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