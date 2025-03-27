https://ria.ru/20250327/zelenskiy-2007712616.html

"Позорно!" Во Франции рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа

"Позорно!" Во Франции рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа - РИА Новости, 27.03.2025

"Позорно!" Во Франции рассказали, как Зеленский набросился на Уиткоффа

Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, что подтверждает его травля спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, пишет французский политик и лидер... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:31:00+03:00

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2025-03-27T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет мира на Украине, что подтверждает его травля спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, пишет французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира! По словам Зеленского, он находится под влиянием российского нарратива! Как позорно так с ним обращаться!" — написал Филиппо.Как отметил французский политик, заявления Зеленского о Уиткоффе указывают на его нежелание завершить боевые действия, поскольку с помощью них он может и дальше оставаться у власти без необходимости в выборах.В марте в интервью телеканалу Bloomberg TV Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за "пару недель". Позже в интервью журналисту Такеру Карлсону спецпосланник американского лидера сделал ряд заявлений об украинском конфликте, в том числе отметил проведение референдумов в четырех регионах и желание подавляющего большинства проголосовавших находиться в составе России.

https://ria.ru/20250327/evropa-2007652307.html

https://ria.ru/20250327/peregovory-2007616770.html

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в мире, украина, франция, сша, стив уиткофф, владимир зеленский, патриот, флориан филиппо