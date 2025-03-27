https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007804321.html

Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot

Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot - РИА Новости, 27.03.2025

Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot

Владимир Зеленский расстроился, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:23:00+03:00

2025-03-27T21:23:00+03:00

2025-03-27T21:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский расстроился, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. "К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензии на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго. Ежедневно мы получали и получаем ракетные удары... это очень сложно объяснить людям, которые живут в другом мироощущении", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006068542.html

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сша

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Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, нато