Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot
Зеленский расстроился, что не дожал США по лицензии на производство ЗРК Patriot
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский расстроился, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
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"К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензии на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго. Ежедневно мы получали и получаем ракетные удары... это очень сложно объяснить людям, которые живут в другом мироощущении", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.