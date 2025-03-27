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Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:23 27.03.2025 (обновлено: 21:29 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007804321.html
Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot
Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot - РИА Новости, 27.03.2025
Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot
Владимир Зеленский расстроился, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:23:00+03:00
2025-03-27T21:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир зеленский
сергей лавров
владимир путин
нато
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский расстроился, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. "К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензии на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго. Ежедневно мы получали и получаем ракетные удары... это очень сложно объяснить людям, которые живут в другом мироощущении", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
Зеленский расстроился, что "не дожал США" по Patriot

Зеленский расстроился, что не дожал США по лицензии на производство ЗРК Patriot

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский расстроился, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.
«
"К сожалению, так и не дожали США, чтобы получить лицензии на производство Patriot. Почему? Потому что это очень долго. Ежедневно мы получали и получаем ракетные удары... это очень сложно объяснить людям, которые живут в другом мироощущении", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал всеукраинский телемарафон.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Приказ президента РФ Владимира Путина о ненанесении ударов по энергосистеме Украины действует и исполняется ВС России, сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Зеленский запросил у Трампа дополнительные поставки систем ПВО
19 марта, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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