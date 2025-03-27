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Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными, заявил Рябков
Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 27.03.2025
Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными, заявил Рябков
Тема обмена заключенными между РФ и США остается на повестке дня, стороны продолжают ее отрабатывать по профильным каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:54:00+03:00
2025-03-27T12:54:00+03:00
2025-03-27T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Тема обмена заключенными между РФ и США остается на повестке дня, стороны продолжают ее отрабатывать по профильным каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да. Это один из пунктов той двусторонней повестки дня, которую мы продолжаем отрабатывать по профильным каналам", - сказал Рябков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными, заявил Рябков
Рябков: тема обмена заключенными между Россией и США остается на повестке дня