https://ria.ru/20250327/zaklyuchennye-2007658470.html

Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными, заявил Рябков

Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными, заявил Рябков - РИА Новости, 27.03.2025

Россия и США продолжают работу по теме обмена заключенными, заявил Рябков

Тема обмена заключенными между РФ и США остается на повестке дня, стороны продолжают ее отрабатывать по профильным каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:54:00+03:00

2025-03-27T12:54:00+03:00

2025-03-27T12:54:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Тема обмена заключенными между РФ и США остается на повестке дня, стороны продолжают ее отрабатывать по профильным каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Да. Это один из пунктов той двусторонней повестки дня, которую мы продолжаем отрабатывать по профильным каналам", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20240823/antonov-1967943841.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, сергей рябков, в мире