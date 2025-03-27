https://ria.ru/20250327/zaharova-2007659690.html
Консультации экспертов из России и США продолжатся, заявили в МИД
Консультации экспертов из России и США продолжатся, заявили в МИД - РИА Новости, 27.03.2025
Консультации экспертов из России и США продолжатся, заявили в МИД
Консультации экспертов Москвы и Вашингтона будут продолжены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:59:00+03:00
2025-03-27T12:59:00+03:00
2025-03-27T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Консультации экспертов Москвы и Вашингтона будут продолжены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. "Также могу сказать, что консультации экспертов делегаций России и США будут продолжены", - сказала Захарова. Официальный представитель МИД РФ не уточнила, когда именно это произойдет.
https://ria.ru/20250324/peskov-2006921426.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, мария захарова, россельхозбанк, в мире
Россия, Москва, США, Мария Захарова, Россельхозбанк, В мире
Консультации экспертов из России и США продолжатся, заявили в МИД
Захарова: консультации экспертов Москвы и Вашингтона будут продолжены