https://ria.ru/20250327/zaharova-2007601141.html

Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США

Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США - РИА Новости, 27.03.2025

Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США

Учитывая, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией, ситуация крайне сложная, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:15:00+03:00

2025-03-27T06:15:00+03:00

2025-03-27T06:21:00+03:00

россия

сша

мария захарова

александр дарчиев

вашингтон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Учитывая, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией, ситуация крайне сложная, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым. "Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html

россия

сша

вашингтон

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россия, сша, мария захарова, александр дарчиев, вашингтон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире