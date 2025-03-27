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Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США
Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США - РИА Новости, 27.03.2025
Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США
Учитывая, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией, ситуация крайне сложная, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:15:00+03:00
2025-03-27T06:15:00+03:00
2025-03-27T06:21:00+03:00
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мария захарова
александр дарчиев
вашингтон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Учитывая, сколько лет предыдущие администрации США разрушали двусторонние отношения с Россией, ситуация крайне сложная, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым. "Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения", - сказала Захарова.
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россия, сша, мария захарова, александр дарчиев, вашингтон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, США, Мария Захарова, Александр Дарчиев, Вашингтон, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Захарова рассказала о сложной ситуации в отношениях с США
Захарова: ситуация в отношениях РФ и США сложная из-за предыдущих администраций