https://ria.ru/20250327/zadachi-2007631413.html

Политолог Блохин рассказал о задачах нового посла России в США

Политолог Блохин рассказал о задачах нового посла России в США - РИА Новости, 27.03.2025

Политолог Блохин рассказал о задачах нового посла России в США

Приезд нового посла России в США Александра Дарчиева и его задачи совпадают с интересами администрации президента США Дональда Трампа по нормализации отношений... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:52:00+03:00

2025-03-27T10:52:00+03:00

2025-03-27T10:52:00+03:00

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россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

александр дарчиев

мария захарова

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Приезд нового посла России в США Александра Дарчиева и его задачи совпадают с интересами администрации президента США Дональда Трампа по нормализации отношений Вашингтона и Москвы, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Дарчиев займется восстановлением работы российского посольства в США, которую много лет блокировала предыдущая американская администрация. "Перед ним стоят большие задачи. Задачи как раз заключаются в нормализации российско-американских отношений. Кстати, эти задачи сейчас прекрасно встраиваются в общий мейнстрим между США и Россией, когда обе страны в этом заинтересованы и одним из драйверов нормализации отношений является сам Дональд Трамп", - полагает собеседник агентства. Как полагает эксперт, во время администрации предыдущего президента США Джо Байдена условия работы для российской дипломатии складывались таким образом, что добиться каких-то прорывов в отношениях двух стран было невозможно вне зависимости от качеств самого посла. "В большей степени не от посла зависит (успех в работе - ред), как я сказал, не от его мастерства, а от общего контекста отношений между двумя государствами. Поэтому я думаю, что в любом случае ему будет намного удобнее, комфортнее, сейчас там открыто говорят об оттепели в российско-американских отношениях", - добавил Блохин. Дарчиев прилетел в Вашингтон вечером 26 марта. В своем первом по прибытии комментарии российской прессе он заявил, что в отношениях РФ и США открылось "окно возможностей" для нормализации межгосударственных связей и деятельности дипмиссий.

https://ria.ru/20250327/zaharova-2007601141.html

https://ria.ru/20250307/posol-2003615396.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, александр дарчиев, мария захарова