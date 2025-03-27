https://ria.ru/20250327/yugra-2007799935.html

Кухарук на арктическом форуме презентовал ресурсную базу Югры

Кухарук на арктическом форуме презентовал ресурсную базу Югры - РИА Новости, 27.03.2025

Кухарук на арктическом форуме презентовал ресурсную базу Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в рамках сессии "Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций" VI Международного арктического... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:48:00+03:00

2025-03-27T20:48:00+03:00

2025-03-27T20:48:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

ханты-мансийский автономный округ

арктика

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ТЮМЕНЬ, 27 мар – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук в рамках сессии "Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций" VI Международного арктического форума в Мурманске представил перспективы развития ресурсной базы арктической территории Югры, сообщается на официальном сайте правительства округа. С 2024 года в состав Арктической зоны входят Белоярский и Березовский районы округа. "Кухарук презентовал развитие ресурсной базы арктических территорий Югры… В части предложений по развитию сырьевой базы… выделил создание дополнительных административных преференциальных режимов, отмену регулярных платежей за право поиска полезных ископаемых, создание арктического геологоразведочного фонда, формирование кооперационных цепочек и расширение транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в сообщении. Кухарук сообщил, что в Белоярском районе уже предоставлено в пользование более 30 участков недр на углеводородное сырье. В Березовском районе годовая добыча газа составляет почти полмиллиарда кубических метров, и выдано восемь лицензий на углеводороды. В ресурсный потенциал последнего также входит набор твердых полезных ископаемых, являющихся дефицитным для страны сырьем - марганцевые и хромовые руды, титан-циркониевые россыпи. "Это направление требует поддержки федерации и нашей корпорации части оборонно-промышленного комплекса, микро- и радиоэлектроники. Без поддержки и выстраивания кооперационных цепочек оно самостоятельно функционировать и эффективно реализовываться не сможет. Чтобы эффективно развивать Югру и все регионы, входящие в Уральский федеральный округ... необходимо предусмотреть меры поддержки", – цитирует сайт слова главы региона. В сообщении указано, что для обеспечения круглогодичной устойчивой связи между населенными пунктами Югры, а также транспортного сообщения с соседними регионами России запланирован проект по строительству мостового перехода через реку Обь, который позволит улучшить экономические показатели регионов Уральского федерального округа. Говоря о создании преференциальных условий, Кухарук отметил инициативу региона по увеличению срока геологического изучения недр по поисковым лицензиям для арктических районов с пяти до семи лет. В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250326/oez-2007476451.html

https://ria.ru/20250314/yugra-2004928694.html

ханты-мансийский автономный округ

арктика

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руслан кухарук, ханты-мансийский автономный округ, арктика