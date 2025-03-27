https://ria.ru/20250327/vzryv-2007732894.html

Число пострадавших при взрыве газа в Челябинской области увеличилось

Число пострадавших при взрыве газа в Челябинской области увеличилось - РИА Новости, 27.03.2025

Число пострадавших при взрыве газа в Челябинской области увеличилось

Еще один человек госпитализирован после возгорания газовоздушной смеси в пятиэтажке под челябинским Еманжелинском, таким образом число пострадавших увеличилось... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:47:00+03:00

2025-03-27T16:47:00+03:00

2025-03-27T16:49:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Еще один человек госпитализирован после возгорания газовоздушной смеси в пятиэтажке под челябинским Еманжелинском, таким образом число пострадавших увеличилось до четырех, сообщает региональный главк МЧС. Днем в четверг в результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Сообщалось, что один человек погиб, еще трое пострадали. "Еще одного пострадавшего - мужчину 1963 года рождения (шоковое состояние) госпитализировали для осмотра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, челябинская область