https://ria.ru/20250327/vybrosy-2007660126.html

В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы мазута

В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы мазута - РИА Новости, 27.03.2025

В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы мазута

Выбросы небольших фрагментов мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трёх участках побережья Анапы, сообщили в четверг в оперштабе Кубани. РИА Новости, 27.03.2025

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происшествия

анапа

керченский пролив

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Выбросы небольших фрагментов мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трёх участках побережья Анапы, сообщили в четверг в оперштабе Кубани. "Двадцать седьмого марта на трех участках прибрежной полосы Анапы обнаружили небольшие выбросы мелкой фракции мазута", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт о территории Центрального пляжа Анапы, на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево, также незначительные выбросы мелкой мазутной фракции зафиксированы на пляже базы отдыха "Тамань" в станице Благовещенской. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250326/bezopasnost-2007351899.html

https://ria.ru/20250321/tanker-2006602617.html

анапа

керченский пролив

краснодарский край

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море