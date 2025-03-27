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В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы мазута - РИА Новости, 27.03.2025
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13:04 27.03.2025 (обновлено: 13:33 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/vybrosy-2007660126.html
В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы мазута
В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы мазута - РИА Новости, 27.03.2025
В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы мазута
Выбросы небольших фрагментов мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трёх участках побережья Анапы, сообщили в четверг в оперштабе Кубани. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:04:00+03:00
2025-03-27T13:33:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
черное море
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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Выбросы небольших фрагментов мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трёх участках побережья Анапы, сообщили в четверг в оперштабе Кубани. "Двадцать седьмого марта на трех участках прибрежной полосы Анапы обнаружили небольшие выбросы мелкой фракции мазута", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт о территории Центрального пляжа Анапы, на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево, также незначительные выбросы мелкой мазутной фракции зафиксированы на пляже базы отдыха "Тамань" в станице Благовещенской. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250326/bezopasnost-2007351899.html
https://ria.ru/20250321/tanker-2006602617.html
анапа
керченский пролив
краснодарский край
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происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Черное море
В Анапе зафиксировали новые незначительные выбросы мазута

На трех участках побережья Анапы зафиксировали выбросы мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramНовые небольшие выбросы мазута найдены на трех участках пляжей в Анапе
Новые небольшие выбросы мазута найдены на трех участках пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Новые небольшие выбросы мазута найдены на трех участках пляжей в Анапе
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КРАСНОДАР, 27 мар - РИА Новости. Выбросы небольших фрагментов мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трёх участках побережья Анапы, сообщили в четверг в оперштабе Кубани.
"Двадцать седьмого марта на трех участках прибрежной полосы Анапы обнаружили небольшие выбросы мелкой фракции мазута", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что речь идёт о территории Центрального пляжа Анапы, на участке между станицей Благовещенской и селом Витязево, также незначительные выбросы мелкой мазутной фракции зафиксированы на пляже базы отдыха "Тамань" в станице Благовещенской.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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ПроисшествияАнапаКерченский проливКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливеЧерное море
 
 
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