https://ria.ru/20250327/vto-2007819802.html
США просрочили выплаты по взносам в ВТО
США просрочили выплаты по взносам в ВТО - РИА Новости, 27.03.2025
США просрочили выплаты по взносам в ВТО
США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил РИА Новости глава коммуникаций организации Исмаила Диенг. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:20:00+03:00
2025-03-27T23:20:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 27 мар - РИА Новости. США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил РИА Новости глава коммуникаций организации Исмаила Диенг.Ранее агентство Рейтер сообщило, что США не выплатили свой взнос в ВТО за 2024 и 2025 годы."Председатель комитета по бюджету, финансам и администрации (CBFA) проинформировал членов комитета на заседании Генерального совета в феврале о том, что в настоящее время задолженность США относится к категории 1 (задолженность в ординарном бюджете - ред.)", - сказал он.Диенг добавил, что как правило, просроченная задолженность может повлиять на оперативный потенциал секретариата ВТО."Однако секретариат продолжает разумно распоряжаться своими ресурсами и имеет планы, позволяющие ему действовать в рамках финансовых ограничений, налагаемых любой просроченной задолженностью", - добавил представитель ВТО.
https://ria.ru/20250324/ssha-2006999496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, всемирная торговая организация (вто), в мире
США, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
США просрочили выплаты по взносам в ВТО
США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию