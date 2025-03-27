https://ria.ru/20250327/vto-2007819802.html

США просрочили выплаты по взносам в ВТО

США просрочили выплаты по взносам в ВТО - РИА Новости, 27.03.2025

США просрочили выплаты по взносам в ВТО

США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил РИА Новости глава коммуникаций организации Исмаила Диенг. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:20:00+03:00

2025-03-27T23:20:00+03:00

2025-03-27T23:36:00+03:00

сша

всемирная торговая организация (вто)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/04/1550390417_0:130:3067:1855_1920x0_80_0_0_61e65555148b49fa96756658b79458eb.jpg

ЖЕНЕВА, 27 мар - РИА Новости. США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил РИА Новости глава коммуникаций организации Исмаила Диенг.Ранее агентство Рейтер сообщило, что США не выплатили свой взнос в ВТО за 2024 и 2025 годы."Председатель комитета по бюджету, финансам и администрации (CBFA) проинформировал членов комитета на заседании Генерального совета в феврале о том, что в настоящее время задолженность США относится к категории 1 (задолженность в ординарном бюджете - ред.)", - сказал он.Диенг добавил, что как правило, просроченная задолженность может повлиять на оперативный потенциал секретариата ВТО."Однако секретариат продолжает разумно распоряжаться своими ресурсами и имеет планы, позволяющие ему действовать в рамках финансовых ограничений, налагаемых любой просроченной задолженностью", - добавил представитель ВТО.

https://ria.ru/20250324/ssha-2006999496.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, всемирная торговая организация (вто), в мире