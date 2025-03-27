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США просрочили выплаты по взносам в ВТО - РИА Новости, 27.03.2025
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23:20 27.03.2025 (обновлено: 23:36 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/vto-2007819802.html
США просрочили выплаты по взносам в ВТО
США просрочили выплаты по взносам в ВТО - РИА Новости, 27.03.2025
США просрочили выплаты по взносам в ВТО
США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил РИА Новости глава коммуникаций организации Исмаила Диенг. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:20:00+03:00
2025-03-27T23:36:00+03:00
сша
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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ЖЕНЕВА, 27 мар - РИА Новости. США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил РИА Новости глава коммуникаций организации Исмаила Диенг.Ранее агентство Рейтер сообщило, что США не выплатили свой взнос в ВТО за 2024 и 2025 годы."Председатель комитета по бюджету, финансам и администрации (CBFA) проинформировал членов комитета на заседании Генерального совета в феврале о том, что в настоящее время задолженность США относится к категории 1 (задолженность в ординарном бюджете - ред.)", - сказал он.Диенг добавил, что как правило, просроченная задолженность может повлиять на оперативный потенциал секретариата ВТО."Однако секретариат продолжает разумно распоряжаться своими ресурсами и имеет планы, позволяющие ему действовать в рамках финансовых ограничений, налагаемых любой просроченной задолженностью", - добавил представитель ВТО.
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сша, всемирная торговая организация (вто), в мире
США, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
США просрочили выплаты по взносам в ВТО

США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 мар - РИА Новости. США просрочили выплату своего взноса во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил РИА Новости глава коммуникаций организации Исмаила Диенг.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что США не выплатили свой взнос в ВТО за 2024 и 2025 годы.
«
"Председатель комитета по бюджету, финансам и администрации (CBFA) проинформировал членов комитета на заседании Генерального совета в феврале о том, что в настоящее время задолженность США относится к категории 1 (задолженность в ординарном бюджете - ред.)", - сказал он.
Диенг добавил, что как правило, просроченная задолженность может повлиять на оперативный потенциал секретариата ВТО.
"Однако секретариат продолжает разумно распоряжаться своими ресурсами и имеет планы, позволяющие ему действовать в рамках финансовых ограничений, налагаемых любой просроченной задолженностью", - добавил представитель ВТО.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Источник: США заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
24 марта, 16:33
 
СШАВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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