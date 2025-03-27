https://ria.ru/20250327/vsu-2007656172.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 27.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Подразделения российской армии за последние сутки уничтожили в приграничных районах Курской области более 190 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:44:00+03:00

2025-03-27T12:44:00+03:00

2025-03-27T12:50:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии за последние сутки уничтожили в приграничных районах Курской области более 190 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления БпЛА, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70380 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2228 боевых бронированных машин, 2555 автомобилей, 587 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20250327/rosgvardiya-2007557155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины