https://ria.ru/20250327/vsu-2007600408.html

Военный эксперт раскрыл, кого Киев перебросил на Харьковское направление

Военный эксперт раскрыл, кого Киев перебросил на Харьковское направление - РИА Новости, 27.03.2025

Военный эксперт раскрыл, кого Киев перебросил на Харьковское направление

Позиции ВСУ на харьковском направлении усиливают мобилизованными заключенными, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T06:04:00+03:00

2025-03-27T06:04:00+03:00

2025-03-27T06:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 27 мар – РИА Новости. Позиции ВСУ на харьковском направлении усиливают мобилизованными заключенными, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На харьковское направление отмечено прибытие дополнительного батальона, целиком состоящего из мобилизованных украинских заключенных. Часть из них направлена в район Липцов (приблизительно 200 человек), другая - переброшена под Волчанск (около 100 человек)", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что заключенные проходили боевое слаживание на одном из полигонов во Львовской области.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

волчанск

львовская область

харьковская область

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в мире, волчанск, львовская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область