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Военный эксперт раскрыл, кого Киев перебросил на Харьковское направление
Военный эксперт раскрыл, кого Киев перебросил на Харьковское направление - РИА Новости, 27.03.2025
Военный эксперт раскрыл, кого Киев перебросил на Харьковское направление
Позиции ВСУ на харьковском направлении усиливают мобилизованными заключенными, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T06:04:00+03:00
2025-03-27T06:04:00+03:00
2025-03-27T06:09:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 мар – РИА Новости. Позиции ВСУ на харьковском направлении усиливают мобилизованными заключенными, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "На харьковское направление отмечено прибытие дополнительного батальона, целиком состоящего из мобилизованных украинских заключенных. Часть из них направлена в район Липцов (приблизительно 200 человек), другая - переброшена под Волчанск (около 100 человек)", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что заключенные проходили боевое слаживание на одном из полигонов во Львовской области.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Львовская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Военный эксперт раскрыл, кого Киев перебросил на Харьковское направление
Марочко: ВСУ на Харьковском направлении усиливают мобилизованными заключенными