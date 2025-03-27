https://ria.ru/20250327/vospitanie-2007728068.html

Руденя определил задачи по воспитанию детей в Тверской области

Руденя определил задачи по воспитанию детей в Тверской области - РИА Новости, 27.03.2025

Руденя определил задачи по воспитанию детей в Тверской области

Итоги реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2024 году и задачи на 2025-й рассмотрены на заседании регионального... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:30:00+03:00

2025-03-27T16:30:00+03:00

2025-03-27T16:30:00+03:00

тверская область

игорь руденя

дети

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ТВЕРЬ, 27 мар - РИА Новости. Итоги реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области в 2024 году и задачи на 2025-й рассмотрены на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья. В обсуждении реализации программы приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Владимир Васильев и Юлия Саранова. Президент России Владимир Путин отмечал: суверенитет и будущее страны в решающей степени зависят от приверженности молодежи традиционным нравственным, патриотическим и семейным ценностям. "Основной целью стратегии является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви и уважения к нашему государству. Задачи, обозначенные президентом, решаются, прежде всего, на уровне семьи, где воспитывается ребенок. И вторая важная составляющая этой работы – наставники и учителя", – сказал Руденя. По направлению патриотического воспитания в рамках стратегии реализуется целый блок мероприятий. Так, учебные дни в школах начинаются с церемоний поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимна. Для ребят проводят тематические уроки "Разговоры о важном", они занимаются развитием школьных музеев, вступают в кадетские классы, участвуют в событиях военно-патриотической направленности: акциях и митингах в честь знаковых событий, сборах и слетах, восстановлении памятных мест и других. Более 42 тысяч ребят сегодня состоят в рядах "Движения Первых", свыше 5 тысяч – "Юнармии". Особое внимание уделено привлечению молодежи к работе по поддержке ветеранов, участников специальной военной операции. К примеру, школьники изготавливают маскировочные сети, окопные свечи, пишут военнослужащим письма. Проводятся встречи ребят с участниками СВО, уроки мужества, посвященные героям страны. Глава региона подчеркнул, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества особое внимание необходимо уделить проведению содержательных мероприятий, которые объединят молодежь в сохранении исторической памяти о подвиге нашего народа в борьбе с нацизмом, в стремлении продолжать традиции патриотического служения Родине. В стратегию также входят мероприятия, направленные на духовное просвещение подрастающего поколения при участии Русской православной церкви, а также мероприятия, нацеленные на семейное, трудовое, культурное, спортивное и экологическое воспитание. Среди задач стратегии – дальнейшая работа по максимальному вовлечению детей и молодежи в образовательно-развивающую деятельность и волонтерство, повышение квалификации педагогов, организация внеурочной деятельности с участием православных приходов. Еще одно важное направление, обозначенное главой региона, – это работа с детьми и семьями, которые получили гражданство РФ, для их интеграции в российскую культуру и систему ценностей.

https://ria.ru/20250318/natsproekty-2005790990.html

https://ria.ru/20250312/sertifikaty-2004576754.html

https://ria.ru/20250225/tver-2001573322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, дети