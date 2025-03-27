https://ria.ru/20250327/volkswagen-2007767050.html

Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины

Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины - РИА Новости, 27.03.2025

Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины

Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:23:00+03:00

2025-03-27T18:23:00+03:00

2025-03-27T18:23:00+03:00

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дональд трамп

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он. Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов. "Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он. В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.

https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html

https://ria.ru/20250327/mask-2007603610.html

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сша, дональд трамп, volkswagen group, volkswagen touareg, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире