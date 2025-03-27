Рейтинг@Mail.ru
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/volkswagen-2007767050.html
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины - РИА Новости, 27.03.2025
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины
Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:23:00+03:00
2025-03-27T18:23:00+03:00
сша
дональд трамп
volkswagen group
volkswagen touareg
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668548_0:0:3285:1849_1920x0_80_0_0_f0995731aadcf6d3f3edf10f90cf9040.jpg
БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он. Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов. "Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он. В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html
https://ria.ru/20250327/mask-2007603610.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571668548_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_567303ce72a69d13db7bf26a594e2db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, volkswagen group, volkswagen touareg, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Дональд Трамп, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины

Volkswagen: пошлины США на автомобили будут иметь негативные последствия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотип Volkswagen. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Трамп пригрозил Канаде закрытием автопрома
11 марта, 17:32
"Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он.
Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов.
"Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он.
В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Маск оценил влияние пошлин на импортные автомобили Tesla
Вчера, 07:17
 
СШАДональд ТрампVolkswagen GroupVolkswagen TouaregВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала