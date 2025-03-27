https://ria.ru/20250327/volkswagen-2007767050.html
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины - РИА Новости, 27.03.2025
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины
Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:23:00+03:00
2025-03-27T18:23:00+03:00
2025-03-27T18:23:00+03:00
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БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. "Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он. Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов. "Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он. В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.
https://ria.ru/20250311/tramp-2004377672.html
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сша, дональд трамп, volkswagen group, volkswagen touareg, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Дональд Трамп, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Volkswagen раскритиковал новые американские пошлины
Volkswagen: пошлины США на автомобили будут иметь негативные последствия
БЕРЛИН, 27 мар - РИА Новости. Пошлины США на произведенные вне страны автомобили будут иметь негативные последствия как для внутреннего американского рынка, так и для всей индустрии в мире, заявил представитель группы компаний Volkswagen на запрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля.
"Мы разделяем мнение большинства экспертов о том, что американские пошлины и возможные ответные меры нанесут ущерб росту и благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах. Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями", - сообщил он.
Представитель автопроизводителя подчеркнул, что США являются важным рынком для концерна Volkswagen, в который они инвестировали более 14 миллиардов долларов.
"Мы продолжаем выступать за торговлю, основанную на правилах, открытые рынки и стабильные торговые отношения. Эти факторы имеют решающее значение для конкурентоспособной экономики, особенно в автомобильной отрасли", - добавил он.
В концерне надеются, что между торговыми партнерами будут вестись конструктивные переговоры, дабы обеспечить плановую уверенность, экономическую стабильность и избежать торгового конфликта.