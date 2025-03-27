https://ria.ru/20250327/voenkory-2007616931.html

Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров

Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров - РИА Новости, 27.03.2025

Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров

Минцифры РФ предлагает ввести в законе "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики" и установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:31:00+03:00

2025-03-27T09:31:00+03:00

2025-03-27T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести в законе "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики" и установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, сообщает министерство в своем Telegram-канале."Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства. Уже подготовили комплексные изменения в нормативную базу, ускорим их согласование. Наши предложения: ввести в законе "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики". Это позволит имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей рассчитывать на меры социальной поддержки", - говорится в сообщении.В Минцифры подчеркивают, что сейчас сотрудники СМИ, даже работающие непосредственно на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы."Установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели. Они должны быть аналогичными тем, которые сейчас действуют для волонтеров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - следует из предложений министерства.В сообщении Минцифры также предлагается увеличить предусмотренную законом "О СМИ" единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении "поручения редакции в особых условиях", и родственникам погибших журналистов. Ее выплачивает редакция.

https://ria.ru/20250325/voenkory-2007316364.html

https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2004023703.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)