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Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров - РИА Новости, 27.03.2025
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09:31 27.03.2025 (обновлено: 10:07 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/voenkory-2007616931.html
Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров
Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров - РИА Новости, 27.03.2025
Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров
Минцифры РФ предлагает ввести в законе "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики" и установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:31:00+03:00
2025-03-27T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести в законе "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики" и установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, сообщает министерство в своем Telegram-канале."Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства. Уже подготовили комплексные изменения в нормативную базу, ускорим их согласование. Наши предложения: ввести в законе "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики". Это позволит имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей рассчитывать на меры социальной поддержки", - говорится в сообщении.В Минцифры подчеркивают, что сейчас сотрудники СМИ, даже работающие непосредственно на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы."Установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели. Они должны быть аналогичными тем, которые сейчас действуют для волонтеров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - следует из предложений министерства.В сообщении Минцифры также предлагается увеличить предусмотренную законом "О СМИ" единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении "поручения редакции в особых условиях", и родственникам погибших журналистов. Ее выплачивает редакция.
https://ria.ru/20250325/voenkory-2007316364.html
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры предложило ввести выплаты для военкоров

Минцифры предложило установить единовременные выплаты военкорам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает ввести в законе "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики" и установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, сообщает министерство в своем Telegram-канале.
"Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства. Уже подготовили комплексные изменения в нормативную базу, ускорим их согласование. Наши предложения: ввести в законе "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики". Это позволит имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей рассчитывать на меры социальной поддержки", - говорится в сообщении.
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В Минцифры подчеркивают, что сейчас сотрудники СМИ, даже работающие непосредственно на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы.
"Установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели. Они должны быть аналогичными тем, которые сейчас действуют для волонтеров, работающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - следует из предложений министерства.
В сообщении Минцифры также предлагается увеличить предусмотренную законом "О СМИ" единовременную компенсацию сотрудникам СМИ, раненным при выполнении "поручения редакции в особых условиях", и родственникам погибших журналистов. Ее выплачивает редакция.
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