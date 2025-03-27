https://ria.ru/20250327/veteran-2007796561.html

Ветерану ВОВ присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"

Ветерану ВОВ присвоено звание "Почетный гражданин Московской области" - РИА Новости, 27.03.2025

Ветерану ВОВ присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание "Почетного гражданина Московской области" ветерану Великой Отечественной войны Александру... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T20:29:00+03:00

2025-03-27T20:29:00+03:00

2025-03-27T20:29:00+03:00

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московская область (подмосковье)

андрей воробьев

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев присвоил звание "Почетного гражданина Московской области" ветерану Великой Отечественной войны Александру Золотову, сообщает пресс-служба регионального правительства. В сентябре Золотову исполнилось 103 года. Он прошел всю войну. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, Орденом "За службу Родине в ВС СССР III степени" и множеством медалей. В преддверии 80-летия Великой Победы губернатор Подмосковья приехал в Балашиху, чтобы поздравить ветерана с предстоящим большим праздником и вручить почетную награду. "Александр Григорьевич, разрешите по поручению президента вручить вам, нашему Герою, высокую награду - звание "Почетного гражданина Московской области". Для нас это большая честь! Вы дошли до Берлина, защищали Москву, вся грудь в орденах. Наш президент во все времена проявлял особую заботу о ветеранах. А в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне все они будут наделены особым статусом почетных граждан", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Губернатор также поблагодарил ветерана за ту общественную деятельность, которую он все эти годы вел. "Встречались с нашими детьми в школах, принимали участие во множестве патриотических мероприятий. Это очень ценно! Здоровья Вам! Совсем скоро мы все вместе встретим годовщину Великой Победы", – сказал Воробьев. По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Московской области проживают более 18 тысяч ветеранов, в том числе 488 фронтовиков - участников Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250325/veterany-2007232350.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, 80-летие победы в великой отечественной войне