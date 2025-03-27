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На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП - РИА Новости, 27.03.2025
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09:06 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007612733.html
На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП
На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП - РИА Новости, 27.03.2025
На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП
Пьяный сотрудник одного из военкоматов в Ивано-Франковске на западе Украины устроил ДТП и угрожал пострадавшему, сообщает украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:06:00+03:00
2025-03-27T09:06:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пьяный сотрудник одного из военкоматов в Ивано-Франковске на западе Украины устроил ДТП и угрожал пострадавшему, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Пьяный сотрудник ТЦК (военкомата - ред.) устроил ДТП в Ивано-Франковске. Местные паблики пишут, что после столкновения он вышел из машины и начал угрожать пострадавшему", - говорится в сообщении издания. На сопровождающем публикацию видео, полицейские предложили работнику военкомата пройти тест на алкоголь, в крови было обнаружено 2,4 промилле алкоголя. Накануне уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомашинами военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
https://ria.ru/20250319/ukraina-2005946664.html
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в мире, ивано-франковск, украина, дмитрий лубинец, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Ивано-Франковск, Украина, Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Верховная Рада Украины
На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП

Пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП и угрожал пострадавшему

© Фото : Национальная полиция УкраиныСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пьяный сотрудник одного из военкоматов в Ивано-Франковске на западе Украины устроил ДТП и угрожал пострадавшему, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Пьяный сотрудник ТЦК (военкомата - ред.) устроил ДТП в Ивано-Франковске. Местные паблики пишут, что после столкновения он вышел из машины и начал угрожать пострадавшему", - говорится в сообщении издания.
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На сопровождающем публикацию видео, полицейские предложили работнику военкомата пройти тест на алкоголь, в крови было обнаружено 2,4 промилле алкоголя.
Накануне уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомашинами военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
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