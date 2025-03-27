https://ria.ru/20250327/ukraina-2007612733.html

На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП

На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП - РИА Новости, 27.03.2025

На Украине пьяный сотрудник военкомата устроил ДТП

Пьяный сотрудник одного из военкоматов в Ивано-Франковске на западе Украины устроил ДТП и угрожал пострадавшему, сообщает украинское издание "Страна.ua" в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:06:00+03:00

2025-03-27T09:06:00+03:00

2025-03-27T09:06:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пьяный сотрудник одного из военкоматов в Ивано-Франковске на западе Украины устроил ДТП и угрожал пострадавшему, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Пьяный сотрудник ТЦК (военкомата - ред.) устроил ДТП в Ивано-Франковске. Местные паблики пишут, что после столкновения он вышел из машины и начал угрожать пострадавшему", - говорится в сообщении издания. На сопровождающем публикацию видео, полицейские предложили работнику военкомата пройти тест на алкоголь, в крови было обнаружено 2,4 промилле алкоголя. Накануне уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомашинами военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005946664.html

https://ria.ru/20250320/rada-2006102498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ивано-франковск, украина, дмитрий лубинец, страна.ua, верховная рада украины