https://ria.ru/20250327/ubiystvo-2007818714.html
Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана
Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана - РИА Новости, 27.03.2025
Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана
Коллегия присяжных признала виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) предполагаемого главаря Таганской... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:12:00+03:00
2025-03-27T23:12:00+03:00
2025-03-27T23:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Коллегия присяжных признала виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) предполагаемого главаря Таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева, сообщил РИА Новости один из участников процесса. В Мосгорсуде в четверг был оглашен вердикт присяжных по данному делу, перед заседателями поставили почти 300 вопросов. "Жирноклеева признали виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (настоящее имя - Аслан Усоян). Присяжные сочли доказанным то, что он передал неустановленным лицам незаконно хранившиеся на складах банды автомат АС "Вал" и патроны к нему. Именно из этого оружия был убит Усоян", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье. Дело с участием присяжных заседателей рассматривалось с лета 2021 года и растянулась на более чем 220 заседаний. При этом первая коллегия присяжных распалась из-за постепенного выбывания ее членов, вторая же все-таки дошла до вердикта, растеряв по дороге лишь ряд запасных заседателей. Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ. Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных. Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали. Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.
https://ria.ru/20250204/prigovor-1997211522.html
https://ria.ru/20250319/sud-2006029512.html
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происшествия, москва, россия, дед хасан (аслан усоян), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Дед Хасан (Аслан Усоян), Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана
Присяжные признали главаря ОПГ Жирноклеева причастным к убийству Деда Хасана
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Коллегия присяжных признала виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) предполагаемого главаря Таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
В Мосгорсуде
в четверг был оглашен вердикт присяжных по данному делу, перед заседателями поставили почти 300 вопросов.
"Жирноклеева признали виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана
(настоящее имя - Аслан Усоян). Присяжные сочли доказанным то, что он передал неустановленным лицам незаконно хранившиеся на складах банды автомат АС "Вал" и патроны к нему. Именно из этого оружия был убит Усоян", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье.
Дело с участием присяжных заседателей рассматривалось с лета 2021 года и растянулась на более чем 220 заседаний. При этом первая коллегия присяжных распалась из-за постепенного выбывания ее членов, вторая же все-таки дошла до вердикта, растеряв по дороге лишь ряд запасных заседателей.
Как заявляли в 2020 году в СК РФ
, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы
, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ.
Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных.
Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали.
Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы
, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.