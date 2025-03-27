https://ria.ru/20250327/ubiystvo-2007818714.html

Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана

Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана - РИА Новости, 27.03.2025

Присяжные признали главаря Таганской ОПГ причастным к убийству Деда Хасана

Коллегия присяжных признала виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) предполагаемого главаря Таганской... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:12:00+03:00

2025-03-27T23:12:00+03:00

2025-03-27T23:12:00+03:00

происшествия

москва

россия

дед хасан (аслан усоян)

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152671/95/1526719588_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_e9fab41e924786ed229b04b9cb577655.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Коллегия присяжных признала виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна) предполагаемого главаря Таганской преступной группировки Игоря Жирноклеева, сообщил РИА Новости один из участников процесса. В Мосгорсуде в четверг был оглашен вердикт присяжных по данному делу, перед заседателями поставили почти 300 вопросов. "Жирноклеева признали виновным в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (настоящее имя - Аслан Усоян). Присяжные сочли доказанным то, что он передал неустановленным лицам незаконно хранившиеся на складах банды автомат АС "Вал" и патроны к нему. Именно из этого оружия был убит Усоян", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, присяжные сочли всех фигурантов дела виновными в создании ОПГ или участии в ней, они уже установили, что Жирноклеев был главарем группировки. Главарь был признан виновным и в причастности к убийству адвоката Натальи Вавилиной. Также все члены группировки были признаны виновными в незаконном хранении оружия, пятерых из них, однако, признали заслуживающими снисхождения по данной статье. Дело с участием присяжных заседателей рассматривалось с лета 2021 года и растянулась на более чем 220 заседаний. При этом первая коллегия присяжных распалась из-за постепенного выбывания ее членов, вторая же все-таки дошла до вердикта, растеряв по дороге лишь ряд запасных заседателей. Как заявляли в 2020 году в СК РФ, членов Таганской преступной группировки обвинили в убийстве генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна (известного как криминальный авторитет Дед Хасан), двух бизнесменов из Москвы, двух членов своей банды, адвоката Натальи Вавилиной. Им также вменяется разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в Москве, серия мошеннических действий, фальсификации доказательств в суде, незаконный оборот и изготовление оружия и взрывчатых веществ. Ликвидировать группировку удалось лишь в январе 2019 года после задержания предполагаемого главаря Игоря Жирноклеева и нескольких его подчиненных. Жирноклеев создал банду не позднее 1991 года вместе с Александром Грабером (скончался в 1994 году) и Игорем Шиловым (умер в 1999-м). Через какое-то время она распалась, но на ее базе в 2002-2003 годах возникло новое преступное сообщество. На этот раз Жирноклееву помогал Григорий Рабинович. Оба вину не признали. Уголовного авторитета Деда Хасана, чье влияние распространялось на преступный мир всего постсоветского пространства и части Западной Европы, убили в 2013 году у ресторана на Поварской лице в Москве.

https://ria.ru/20250204/prigovor-1997211522.html

https://ria.ru/20250319/sud-2006029512.html

https://ria.ru/20250115/sud-1993834302.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, дед хасан (аслан усоян), московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)