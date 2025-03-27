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Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери - РИА Новости, 27.03.2025
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Тверская область
 
18:56 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/tver-2007776096.html
Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери
Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери - РИА Новости, 27.03.2025
Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери
III Всероссийский форум Российского военно-исторического общества (РВИО) "Земляки – защитники Родины" состоялся в мультимедийном парке "Россия – Моя история"... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:56:00+03:00
2025-03-27T18:56:00+03:00
тверская область
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игорь руденя
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ТВЕРЬ, 27 мар – РИА Новости. III Всероссийский форум Российского военно-исторического общества (РВИО) "Земляки – защитники Родины" состоялся в мультимедийном парке "Россия – Моя история" города Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Форум объединил около 700 участников, его почетными гостями стали участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич и Герой России, участник СВО Александр Карамышев. "В год 80-летия Великой Победы, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, это масштабное мероприятие собирает на своей площадке участников из разных уголков нашей страны, среди которых Герои Российской Федерации, военные корреспонденты, историки и научные сотрудники музеев, представители патриотических объединений и образовательных организаций", – обратился с приветствием к участникам форума губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он подчеркнул, что проведение форума служит укреплению преемственности поколений, сохранению непреходящих патриотических и духовно-нравственных ценностей нашего народа, сбережению исторической памяти о подвиге поколения победителей и их достойных наследников – участников специальной военной операции. "Тверская земля огромная по площади, необыкновенной красоты и удивительной истории. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди тверчан, выходцев из этого поразительного края, так много людей, которые покрыли себя неувядаемой воинской славой защитников Родины. Немало и тех, кто сегодня защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции. Тех, кто, не жалея живота своего, на дальних рубежах делает все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности", – отметил в своем приветствии помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, председатель Союза писателей России Владимир Мединский, его слова цитирует сайт РВИО. Участники форума обсудили вопросы сохранения исторической памяти, популяризации героических подвигов времен как Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции. Выступления на пленарном заседании были посвящены подвигам Героев Советского Союза – уроженцев Верхневолжья, знаменитым тверским землякам и их достижениям. Отдельное внимание на форуме уделили мужеству и доблести героев СВО, которые сегодня продолжают дело участников Великой Отечественной войны, сражаясь с неонацизмом и защищая независимость Родины. Одной из важных тем обсуждения стала борьба с фальсификацией исторических фактов. Также в программу форума вошел круглый стол "Векторы патриотического воспитания" с участием советников директоров школ по воспитанию .
https://ria.ru/20250327/vospitanie-2007728068.html
https://ria.ru/20250322/tver-2006688766.html
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тверь, россия, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Россия, Игорь Руденя, Тверская область
Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери

В Твери состоялся III Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВсероссийский форум РВИО "Земляки - защитники Родины" в Твери
Всероссийский форум РВИО Земляки - защитники Родины в Твери - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Всероссийский форум РВИО "Земляки - защитники Родины" в Твери
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ТВЕРЬ, 27 мар – РИА Новости. III Всероссийский форум Российского военно-исторического общества (РВИО) "Земляки – защитники Родины" состоялся в мультимедийном парке "Россия – Моя история" города Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Форум объединил около 700 участников, его почетными гостями стали участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич и Герой России, участник СВО Александр Карамышев.
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Вчера, 16:30
"В год 80-летия Великой Победы, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, это масштабное мероприятие собирает на своей площадке участников из разных уголков нашей страны, среди которых Герои Российской Федерации, военные корреспонденты, историки и научные сотрудники музеев, представители патриотических объединений и образовательных организаций", – обратился с приветствием к участникам форума губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Он подчеркнул, что проведение форума служит укреплению преемственности поколений, сохранению непреходящих патриотических и духовно-нравственных ценностей нашего народа, сбережению исторической памяти о подвиге поколения победителей и их достойных наследников – участников специальной военной операции.
"Тверская земля огромная по площади, необыкновенной красоты и удивительной истории. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди тверчан, выходцев из этого поразительного края, так много людей, которые покрыли себя неувядаемой воинской славой защитников Родины. Немало и тех, кто сегодня защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции. Тех, кто, не жалея живота своего, на дальних рубежах делает все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности", – отметил в своем приветствии помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, председатель Союза писателей России Владимир Мединский, его слова цитирует сайт РВИО.
Участники форума обсудили вопросы сохранения исторической памяти, популяризации героических подвигов времен как Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции. Выступления на пленарном заседании были посвящены подвигам Героев Советского Союза – уроженцев Верхневолжья, знаменитым тверским землякам и их достижениям.
Отдельное внимание на форуме уделили мужеству и доблести героев СВО, которые сегодня продолжают дело участников Великой Отечественной войны, сражаясь с неонацизмом и защищая независимость Родины. Одной из важных тем обсуждения стала борьба с фальсификацией исторических фактов. Также в программу форума вошел круглый стол "Векторы патриотического воспитания" с участием советников директоров школ по воспитанию .
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Тверская областьТверьРоссияИгорь РуденяТверская область
 
 
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