https://ria.ru/20250327/tver-2007776096.html

Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери

Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери - РИА Новости, 27.03.2025

Всероссийский форум "Земляки – защитники Родины" прошел в Твери

III Всероссийский форум Российского военно-исторического общества (РВИО) "Земляки – защитники Родины" состоялся в мультимедийном парке "Россия – Моя история"... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:56:00+03:00

2025-03-27T18:56:00+03:00

2025-03-27T18:56:00+03:00

тверская область

тверь

россия

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007775076_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_9d08ff4b75d0465fd90ea2ad4a92e8eb.jpg

ТВЕРЬ, 27 мар – РИА Новости. III Всероссийский форум Российского военно-исторического общества (РВИО) "Земляки – защитники Родины" состоялся в мультимедийном парке "Россия – Моя история" города Твери, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Форум объединил около 700 участников, его почетными гостями стали участник Великой Отечественной войны Иван Кладкевич и Герой России, участник СВО Александр Карамышев. "В год 80-летия Великой Победы, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, это масштабное мероприятие собирает на своей площадке участников из разных уголков нашей страны, среди которых Герои Российской Федерации, военные корреспонденты, историки и научные сотрудники музеев, представители патриотических объединений и образовательных организаций", – обратился с приветствием к участникам форума губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он подчеркнул, что проведение форума служит укреплению преемственности поколений, сохранению непреходящих патриотических и духовно-нравственных ценностей нашего народа, сбережению исторической памяти о подвиге поколения победителей и их достойных наследников – участников специальной военной операции. "Тверская земля огромная по площади, необыкновенной красоты и удивительной истории. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди тверчан, выходцев из этого поразительного края, так много людей, которые покрыли себя неувядаемой воинской славой защитников Родины. Немало и тех, кто сегодня защищает нашу Родину в зоне специальной военной операции. Тех, кто, не жалея живота своего, на дальних рубежах делает все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности", – отметил в своем приветствии помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, председатель Союза писателей России Владимир Мединский, его слова цитирует сайт РВИО. Участники форума обсудили вопросы сохранения исторической памяти, популяризации героических подвигов времен как Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции. Выступления на пленарном заседании были посвящены подвигам Героев Советского Союза – уроженцев Верхневолжья, знаменитым тверским землякам и их достижениям. Отдельное внимание на форуме уделили мужеству и доблести героев СВО, которые сегодня продолжают дело участников Великой Отечественной войны, сражаясь с неонацизмом и защищая независимость Родины. Одной из важных тем обсуждения стала борьба с фальсификацией исторических фактов. Также в программу форума вошел круглый стол "Векторы патриотического воспитания" с участием советников директоров школ по воспитанию .

https://ria.ru/20250327/vospitanie-2007728068.html

https://ria.ru/20250322/tver-2006688766.html

тверь

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверь, россия, игорь руденя, тверская область