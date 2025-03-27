https://ria.ru/20250327/tutaevo-2007816863.html

Места воинской славы благоустроят в Тутаевском округе Ярославской области

Места воинской славы благоустроят в Тутаевском округе Ярославской области - РИА Новости, 27.03.2025

Места воинской славы благоустроят в Тутаевском округе Ярославской области

Территории соцобъектов и места воинской славы благоустроят в Тутаевском округе Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:59:00+03:00

2025-03-27T22:59:00+03:00

2025-03-27T22:59:00+03:00

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

тутаев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Территории соцобъектов и места воинской славы благоустроят в Тутаевском округе Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Тутаевский округ губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с местными жителями общественные инициативы и планы по развитию территорий. Активисты рассказали главе региона о необходимости благоустройства территории городского клуба "Тульма". "Удивительное по атмосфере место, которое обязательно надо приводить в порядок. В прошлом году отремонтировали входную группу. В этом планируется очистить территорию от старых деревьев, установить лавки и урны. Для дальнейших работ готовится заявка в программу "Формирование комфортной городской среды" на 2026 год", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Особого внимания в Тутаеве, по словам местных жителей, требует памятный знак землякам-тутаевцам, работникам льнокомбината "Тульма", погибшим в Великой Отечественной войне, именуемый еще памятник "Скорбящая мать". Необходимо восстановить фигуру женщины, обновить плитку и бордюры вокруг объекта, обустроить лестницу-спуск, организовать освещение территории в вечернее время, выпилить старые деревья. "В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация. Округ планирует принять участие в конкурсном отборе на получение региональной субсидии на обустройство воинских захоронений в 2026 году. Михаил Евраев поддержал эту инициативу", - сообщает пресс-служба. В ремонте нуждается и улица Комсомольская в Тутаеве, вдоль которой располагаются школа, бассейн, стадион, жилые дома. Михаил Евраев сообщил, что первые 30 миллионов рублей на ремонт улицы Комсомольской предусмотрены на этот год. Поручено предусмотреть тротуары в плитке, опоры освещения, новую разметку. В 2026 году ремонт Комсомольской будет завершен. В поселке Константиновском приводят в порядок сквер Памяти с памятником солдату. Михаил Евраев поддержал предложение жителей об устройстве там Вечного огня. На встрече активисты поделились планами по созданию рядом с этим местом Аллеи Памяти. Также на встрече обсудили и благоустройство территории Константиновского социально-культурного комплекса. Направлена заявка на выделение областной субсидии на проведение этих работ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, михаил евраев, ярославская область, тутаев