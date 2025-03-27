https://ria.ru/20250327/turtsija-2007651745.html

В Анкаре заявили, что будут рады возобновлению черноморской инициативы

В Анкаре заявили, что будут рады возобновлению черноморской инициативы - РИА Новости, 27.03.2025

В Анкаре заявили, что будут рады возобновлению черноморской инициативы

Турция будет рада возобновлению черноморской зерновой инициативы, ожидает развития процесса на основе политической воли и усилий всех сторон, Анкара... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:30:00+03:00

2025-03-27T12:30:00+03:00

2025-03-27T12:30:00+03:00

россия

турция

черное море

россельхозбанк

оон

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АНКАРА, 27 мар – РИА Новости. Турция будет рада возобновлению черноморской зерновой инициативы, ожидает развития процесса на основе политической воли и усилий всех сторон, Анкара рассчитывает, что это позволит нуждающимся странам избежать голода, сообщил источник РИА Новости в администрации президента страны. На официальном сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. "Конечно, это позитивный сигнал, это отрадно. Но необходимо ждать развития процесса", - заявил собеседник агентства. По его словам, восстановление этой инициативы может обеспечить "доступ к основным продуктам в нуждающихся странах и уменьшить риски голода". "Это требует политической воли, дипломатических усилий и готовности всех сторон", - сказал источник. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что Киев использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

https://ria.ru/20250325/zerno-2007290146.html

https://ria.ru/20250325/dmitriev-2007287069.html

россия

турция

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, турция, черное море, россельхозбанк, оон