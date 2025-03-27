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В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста - РИА Новости, 27.03.2025
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14:15 27.03.2025 (обновлено: 14:19 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/turisty-2007683694.html
В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста
В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста - РИА Новости, 27.03.2025
В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста
Четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.03.2025
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магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, четыре человека погибли, один получил травмы, еще один человек не пострадал", - сказал собеседник агентства.
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магаданская область
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магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста

МЧС: 4 туриста погибли, один пострадал при сходе лавины в Магаданской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"По предварительной информации, четыре человека погибли, один получил травмы, еще один человек не пострадал", - сказал собеседник агентства.
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Магаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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