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В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста
В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста - РИА Новости, 27.03.2025
В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста
Четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:15:00+03:00
2025-03-27T14:15:00+03:00
2025-03-27T14:19:00+03:00
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, четыре человека погибли, один получил травмы, еще один человек не пострадал", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250224/sochi-2001302009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста
МЧС: 4 туриста погибли, один пострадал при сходе лавины в Магаданской области