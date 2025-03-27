https://ria.ru/20250327/turisty-2007683694.html

В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста

В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста - РИА Новости, 27.03.2025

В Магаданской области при сходе лавины погибли четыре туриста

Четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:15:00+03:00

2025-03-27T14:15:00+03:00

2025-03-27T14:19:00+03:00

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Четыре туриста погибли, еще один пострадал при сходе лавины в Магаданской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."По предварительной информации, четыре человека погибли, один получил травмы, еще один человек не пострадал", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250224/sochi-2001302009.html

магаданская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия