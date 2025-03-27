https://ria.ru/20250327/tsyganova-2007615979.html
Вика Цыганова исполнит новую песню, посвященную операции "Поток"
Вика Цыганова исполнит новую песню, посвященную операции "Поток" - РИА Новости, 27.03.2025
Вика Цыганова исполнит новую песню, посвященную операции "Поток"
Российская певица Вика Цыганова исполнит в Екатеринбурге в четверг свою новую песню "Труба", которую она посвятила операции по освобождению города Суджа в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:24:00+03:00
2025-03-27T09:24:00+03:00
2025-03-27T09:24:00+03:00
шоубиз
суджа
курская область
вика цыганова
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992501744_0:258:2307:1556_1920x0_80_0_0_a64b7d6d4363b33fc7ac4155402be929.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская певица Вика Цыганова исполнит в Екатеринбурге в четверг свою новую песню "Труба", которую она посвятила операции по освобождению города Суджа в Курской области от украинских боевиков, рассказала РИА Новости исполнительница. В России в четверг отмечается профессиональный праздник: День войск национальной гвардии. Бойцы Росгвардии, в том числе, принимали участие в операции "Поток". "Операция "Поток" не просто эпохальная, она эпическая, войдет в анналы военного искусства. В ней вся сила духа русского воина. Они - лучшие воины Мира, русские богатыри... Песня "Труба" посвящается нашим героям: павшим и живым", - сказала агентству Цыганова. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В итоге, была освобождена промышленная зона в Судже.
https://ria.ru/20250105/tsyganova-1992542268.html
суджа
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992501744_85:0:2222:1603_1920x0_80_0_0_100fa4417ade8b3164c42f07dda65291.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджа, курская область, вика цыганова, воздушно-десантные войска россии
Шоубиз, Суджа, Курская область, Вика Цыганова, Воздушно-десантные войска России
Вика Цыганова исполнит новую песню, посвященную операции "Поток"
Вика Цыганова в день Росгвардии исполнит песню, посвященную операции "Поток"