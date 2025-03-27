https://ria.ru/20250327/tsyganova-2007615979.html

Вика Цыганова исполнит новую песню, посвященную операции "Поток"

Вика Цыганова исполнит новую песню, посвященную операции "Поток" - РИА Новости, 27.03.2025

Вика Цыганова исполнит новую песню, посвященную операции "Поток"

Российская певица Вика Цыганова исполнит в Екатеринбурге в четверг свою новую песню "Труба", которую она посвятила операции по освобождению города Суджа в... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:24:00+03:00

2025-03-27T09:24:00+03:00

2025-03-27T09:24:00+03:00

шоубиз

суджа

курская область

вика цыганова

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская певица Вика Цыганова исполнит в Екатеринбурге в четверг свою новую песню "Труба", которую она посвятила операции по освобождению города Суджа в Курской области от украинских боевиков, рассказала РИА Новости исполнительница. В России в четверг отмечается профессиональный праздник: День войск национальной гвардии. Бойцы Росгвардии, в том числе, принимали участие в операции "Поток". "Операция "Поток" не просто эпохальная, она эпическая, войдет в анналы военного искусства. В ней вся сила духа русского воина. Они - лучшие воины Мира, русские богатыри... Песня "Труба" посвящается нашим героям: павшим и живым", - сказала агентству Цыганова. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В итоге, была освобождена промышленная зона в Судже.

https://ria.ru/20250105/tsyganova-1992542268.html

суджа

курская область

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суджа, курская область, вика цыганова, воздушно-десантные войска россии