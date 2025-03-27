https://ria.ru/20250327/tsirkon-2007821138.html

Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон"

Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон" - РИА Новости, 28.03.2025

Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин особо отметил мощь, точность и скорость движения гиперзвуковых ракет "Циркон" к цели. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-27T23:31:00+03:00

2025-03-27T23:31:00+03:00

2025-03-28T00:00:00+03:00

владимир путин

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463802_0:49:1832:1080_1920x0_80_0_0_3217774f6eaa3ee31c3b83dfb82e4aba.jpg

МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил мощь, точность и скорость движения гиперзвуковых ракет "Циркон" к цели.Президент в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск" напомнил, что на воду был спущен атомный подводный крейсер "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон"."С учетом мощи этого оружия, точности, скорости движения к цели его можно отнести к таким системам, которые выполняют стратегические задачи", - сказал Путин. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

https://ria.ru/20250327/putin-2007820979.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, безопасность, россия