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Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон"
Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон" - РИА Новости, 28.03.2025
Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон"
Президент РФ Владимир Путин особо отметил мощь, точность и скорость движения гиперзвуковых ракет "Циркон" к цели. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-27T23:31:00+03:00
2025-03-27T23:31:00+03:00
2025-03-28T00:00:00+03:00
владимир путин
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил мощь, точность и скорость движения гиперзвуковых ракет "Циркон" к цели.Президент в ходе общения с экипажем атомного подводного крейсера "Архангельск" напомнил, что на воду был спущен атомный подводный крейсер "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон"."С учетом мощи этого оружия, точности, скорости движения к цели его можно отнести к таким системам, которые выполняют стратегические задачи", - сказал Путин. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин отметил мощь, точность и скорость ракеты "Циркон"
Путин особо отметил мощь, точность и скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон"