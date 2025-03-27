https://ria.ru/20250327/torgovlya-2007816582.html

Исследование МГУ: онлайн-торговля нуждается в регулировании

Исследование МГУ: онлайн-торговля нуждается в регулировании - РИА Новости, 27.03.2025

Исследование МГУ: онлайн-торговля нуждается в регулировании

В регулировании торговли существуют пробелы, позволяющие маркетплейсам получать значительные конкурентные преимущества перед традиционными субъектами торговли,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:58:00+03:00

2025-03-27T22:58:00+03:00

2025-03-27T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В регулировании торговли существуют пробелы, позволяющие маркетплейсам получать значительные конкурентные преимущества перед традиционными субъектами торговли, что создает серьезные дисбалансы на потребительском рынке, говорится в исследовании Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. Результаты исследования были представлены в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в ходе круглого стола, посвященного подготовке проекта федерального закона "О платформенной экономике" и выработке дополнительных мер, учитывающих специфику цифровых платформ. Сегодня нельзя отрицать ключевую роль маркетплейсов на рынке онлайн-торговли и их влияние на других участников рынка, указал, открывая мероприятие, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. "Но маркетплейсы – это тоже разновидность торговли: они работают на том же рынке, с теми же товарами, потребителями и поставщиками, но при этом - по собственным правилам, в связи с чем возникают серьезные дисбалансы. Поэтому необходимо упорядочить их деятельность, учитывая интересы всех игроков и субъектов рынка торговли", - отметил эксперт. Запрос на регулирование Замруководителя Центра развития потребительского рынка МГУ Лейла Шамузова рассказала об основных проблемах, возникавших по мере бурного развития маркетплейсов. "Быстрая территориальная экспансия цифровых платформ и ускоренный рост их рыночной доли привели к значительным изменениям на рынке розничной торговли, повлияв на всю систему взаимоотношений между потребителями, бизнесом и государством. И сегодня есть рыночный запрос на совершенствование регулирования маркетплейсов", - отметила эксперт. Она указала на позитивные стороны развития онлайн-торговли: доступность и более широкий выбор для потребителей, дополнительные каналы сбыта для малого бизнеса и внедрение передовых логистических решений. Вместе с тем, по ее мнению, есть и негативные моменты, включая слабый контроль за качеством товаров, создание неравных конкурентных условий, что во многом обусловлено "законодательными разрывами". "Онлайн- и офлайн-торговля – это разные сегменты одного рынка со схожими правоотношениями, но с разным регуляторным режимом. Экономическая операция купли-продажи одна и та же, но вот ее регулирование значительно отличается, что сказывается на условиях конкуренции и экономических эффектах", - продолжила Шамузова. Одним из конкурентных преимуществ маркетплейсов, по ее словам, является "асимметрия информации". Уровень влияния и контроля за поставщиками со стороны маркетплейсов намного выше, чем у ретейла, так как цифровые платформы имеют доступ к большему объему данных о поведении потребителей, что позволяет им эффективнее подстраиваться под предпочтения покупателя и при необходимости корректировать экономические условия таким образом, чтобы обеспечить успешную продажу определенных товаров определенных поставщиков. Также дисбалансы связаны с ценовой политикой, когда маркетплейсы активно используют демпинг, компенсируя продавцам выпадающие доходы из своего бюджета, что позволяет забирать покупателя у офлайн-форматов и у небольших нишевых маркетплейсов. "Феномен установления низких цен на продукцию на маркетплейсах представляет собой не совсем добросовестный инструмент конкурентной борьбы, который приводит к перераспределению рыночной власти между онлайн- и офлайн-сегментом и даже между отдельными офлайн-сегментами. При этом одним из факторов более низкой цены является то, что на данный момент маркетплейсы не несут ответственности за проверку поставщика", - отметила экономист. Кроме того, поощряя продавцов снижать цены ниже экономически обоснованного уровня, маркетплейсы превращаются в источник распространения менее качественной и даже контрафактной продукции, доля которой на рынке сегодня достигает 30-40%. В условиях слабого контроля как со стороны маркетплейсов, так и государства такая продукция может создавать риски для здоровья и благополучия потребителя. "Цифровые платформы оказываются в выигрышном положении и с точки зрения налогообложения. Они активно привлекают индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые используют упрощенные налоговые режимы. Заметной статьей доходов маркетплейсов являются штрафы и пени, которые платформы устанавливают для селлеров: этот доход также не облагается налогом. К снижению налогооблагаемой базы ведет также серый импорт и продажа контрафактной продукции", - добавила Шамузова. Демпинг сегодня – высокие цены завтра Проблему демпинга маркетплейсов выделил также президент Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук. "Маркетплейс сегодня имеет возможность либо за свой счет, либо даже за счет продавца устанавливать и держать низкую цену на товар. Может показаться, что это замечательно для людей, но последствия таких сомнительных практик крайне негативны для всех", - считает он. Подобные действия платформ приводят к тому, что для изготовителей и поставщиков начинают закрываться все иные каналы распространения продукции. Потребители идут на маркетплейс, а другие точки, где можно было купить данный товар, уходят с рынка, не выдержав конкуренции. "После того, как вся поляна будет выжжена, у маркетплейса появится вполне обоснованное желание вернуть рыночную цену и даже сделать ее выше. Поэтому краткосрочный эмоциональный эффект от возможности купить дешевый товар обернется в будущем монополизацией канала продаж и монопольно высокой ценой. Кроме того, заставляя обычные магазины снижать цены на тот или иной вид товаров, маркетплейсы провоцируют их перекладывать часть убытков на другие товары, что ударяет по малозащищенным слоям населения", - объяснил Онищук. Поэтому здесь очень важно включить регулирование. В частности, отраслевые объединения предлагают законодательно установить максимально возможную долю от выручки маркетплейсов, которую он может направлять на программы по снижению цены. "Законодательство должно устранить риски для трех главных субъектов, которые зависят от маркетплейсов: потребителей, партнеров-селлеров и государства. Для этого должны внедряться лучшие механизмы и регуляторные практики. Для потребителя маркетплейс должен стать безопасной зоной, добросовестные поставщики должны иметь преимущества, а государство должно иметь эффективные фискальные инструменты и инструменты контроля", - заключил глава РАТЭК. Защитить более слабых Первый вице-президент Союза интернет-торговли Екатерина Авдеева согласилась, что сфера платформенной торговли имеет много правовых лакун, которые зачастую используются недобросовестно. В частности, маркетплейсы злоупотребляют своим доминирующим положением и рыночной силой в отношениях с селлерами. "Маркетплейсы диктуют условия своим партнерам – навязывают скидки, меняют условия работы в одностороннем порядке, увеличивают сроки выплат. Но еще меньше защищены потребители. Поэтому не исключаю, что в будущем маркетплейс будет напрямую нести ответственность перед ними, но имея возможность взыскать свои убытки с продавца, в чей адрес пришла претензия покупателя или правообладателя. Вряд ли это будет значительная нагрузка на маркетплейс, но дополнительный стимул тщательно проверять контрагентов появится", - рассказала она. "При увеличении ответственности маркетплейсов снизятся и их возможности по манипулированию ценой. Таким образом, нужно предусмотреть правовое регулирование, которое учтет интересы всех сторон, уберет дисбалансы, но при этом не затормозит рост интернет-торговли. Правила должны быть четко определены и неукоснительно выполняться", - заключила Авдеева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, мгу имени м. в. ломоносова