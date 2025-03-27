https://ria.ru/20250327/tekhnologii-2007739128.html

В РФПИ заявили об интересе США к российским энергетическим технологиям

В РФПИ заявили об интересе США к российским энергетическим технологиям - РИА Новости, 27.03.2025

В РФПИ заявили об интересе США к российским энергетическим технологиям

Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:11:00+03:00

2025-03-27T17:11:00+03:00

2025-03-27T18:51:00+03:00

экономика

россия

сша

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

технологии

газпром

новатэк

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим от Соединенных Штатов интерес к ряду российских технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума."Газпром" в 2013 году получил патент с приоритетом на технологию крупнотоннажного сжижения GMR, модификацией которой инжиниринговый центр компании занимался последующие годы. В 2023 году "Газпром" запустил СПГ-завод на компрессорной станции "Портовая" без участия компании Linde, которая до выхода из проекта была лицензиаром технологии сжижения."Новатэк" добился первых успехов в 2018 году. Компания получила патент на собственную технологию "Арктический каскад", которую реализовала на четвертой линии "Ямала СПГ". В июне 2023 года "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс".

https://ria.ru/20250327/arktika-2007731872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, технологии, газпром, новатэк, ямал спг