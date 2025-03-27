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В РФПИ заявили об интересе США к российским энергетическим технологиям - РИА Новости, 27.03.2025
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17:11 27.03.2025 (обновлено: 18:51 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/tekhnologii-2007739128.html
В РФПИ заявили об интересе США к российским энергетическим технологиям
В РФПИ заявили об интересе США к российским энергетическим технологиям - РИА Новости, 27.03.2025
В РФПИ заявили об интересе США к российским энергетическим технологиям
Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:11:00+03:00
2025-03-27T18:51:00+03:00
экономика
россия
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
технологии
газпром
новатэк
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы видим от Соединенных Штатов интерес к ряду российских технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума."Газпром" в 2013 году получил патент с приоритетом на технологию крупнотоннажного сжижения GMR, модификацией которой инжиниринговый центр компании занимался последующие годы. В 2023 году "Газпром" запустил СПГ-завод на компрессорной станции "Портовая" без участия компании Linde, которая до выхода из проекта была лицензиаром технологии сжижения."Новатэк" добился первых успехов в 2018 году. Компания получила патент на собственную технологию "Арктический каскад", которую реализовала на четвертой линии "Ямала СПГ". В июне 2023 года "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс".
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экономика, россия, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, технологии, газпром, новатэк, ямал спг
Экономика, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Технологии, Газпром, Новатэк, Ямал СПГ
В РФПИ заявили об интересе США к российским энергетическим технологиям

Глава РФПИ Дмитриев: РФ видит интерес США к энерготехнологиям, в том числе в СПГ

© WISONПроект модулей для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике
Проект модулей для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© WISON
Проект модулей для производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Россия видит интерес от США к ряду российских энергетических технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа (СПГ), заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Мы видим от Соединенных Штатов интерес к ряду российских технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа", - сказал Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.
"Газпром" в 2013 году получил патент с приоритетом на технологию крупнотоннажного сжижения GMR, модификацией которой инжиниринговый центр компании занимался последующие годы. В 2023 году "Газпром" запустил СПГ-завод на компрессорной станции "Портовая" без участия компании Linde, которая до выхода из проекта была лицензиаром технологии сжижения.
"Новатэк" добился первых успехов в 2018 году. Компания получила патент на собственную технологию "Арктический каскад", которую реализовала на четвертой линии "Ямала СПГ". В июне 2023 года "Новатэк" получил патент на крупнотоннажную технологию сжижения "Арктический микс".
Арктика - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В РФПИ допустили возможность сотрудничества с США в Арктике
Вчера, 16:45
 
ЭкономикаРоссияСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийТехнологииГазпромНоватэкЯмал СПГ
 
 
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