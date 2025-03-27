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Биография Ирины Тарасовой - РИА Новости, 27.03.2025
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12:53 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/tarasova-2007654381.html
Биография Ирины Тарасовой
Биография Ирины Тарасовой - РИА Новости, 27.03.2025
Биография Ирины Тарасовой
Российский государственный деятель Ирина Анатольевна Тарасова родилась 5 сентября 1975 года в Днепропетровске Украинской ССР (ныне Днепр, Украина). РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:53:00+03:00
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Российский государственный деятель Ирина Анатольевна Тарасова родилась 5 сентября 1975 года в Днепропетровске Украинской ССР (ныне Днепр, Украина).В 2005 году окончила Московский банковский институт по специальности "финансы и кредит", получив квалификацию "экономист", в 2012 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "антикризисное управление", получив квалификацию "экономист-менеджер".С 1994 по 2006 год занимала различные должности в коммерческих организациях.С марта 2006 года по май 2007 года заняла должность начальника отдела финансового департамента в ЗАО "Банк Русский Стандарт" (ныне АО "Банк Русский Стандарт").С мая 2007 года по февраль 2011 года выполняла обязанности заместителя начальника управления, начальника управления финансового департамента ЗАО "ВТБ 24" (ныне ПАО "ВТБ 24").С марта 2011 года по сентябрь 2018 года работала начальником управления департамента учета и налогообложения, заместителем директора административно-хозяйственного департамента АО "Россельхозбанк".С октября 2018 года по июнь 2019 года – директор ФГБУ "Управление служебными зданиями" при министерстве сельского хозяйства РФ.В июле 2019 года была назначена директором административного департамента Минсельхозе России. 26 марта 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову генеральным директором "Российского экологического оператора" – публично-правовой компании, обеспечивающей реализацию норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ. Действительный государственный советник РФ 2 класса (2024). Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2024). Удостоена благодарности президента РФ (2022). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, днепр (город), украина
Справки, Россия, Днепр (город), Украина

Биография Ирины Тарасовой

© Фото : Министерство сельского хозяйства Российской ФедерацииИрина Тарасова
Ирина Тарасова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Ирина Тарасова
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Российский государственный деятель Ирина Анатольевна Тарасова родилась 5 сентября 1975 года в Днепропетровске Украинской ССР (ныне Днепр, Украина).
В 2005 году окончила Московский банковский институт по специальности "финансы и кредит", получив квалификацию "экономист", в 2012 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности "антикризисное управление", получив квалификацию "экономист-менеджер".
С 1994 по 2006 год занимала различные должности в коммерческих организациях.
С марта 2006 года по май 2007 года заняла должность начальника отдела финансового департамента в ЗАО "Банк Русский Стандарт" (ныне АО "Банк Русский Стандарт").
С мая 2007 года по февраль 2011 года выполняла обязанности заместителя начальника управления, начальника управления финансового департамента ЗАО "ВТБ 24" (ныне ПАО "ВТБ 24").
С марта 2011 года по сентябрь 2018 года работала начальником управления департамента учета и налогообложения, заместителем директора административно-хозяйственного департамента АО "Россельхозбанк".
С октября 2018 года по июнь 2019 года – директор ФГБУ "Управление служебными зданиями" при министерстве сельского хозяйства РФ.
В июле 2019 года была назначена директором административного департамента Минсельхозе России.
26 марта 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирину Тарасову генеральным директором "Российского экологического оператора" – публично-правовой компании, обеспечивающей реализацию норм законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ.
Действительный государственный советник РФ 2 класса (2024).
Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2024). Удостоена благодарности президента РФ (2022).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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