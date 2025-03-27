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Резервы ВСУ в Сумской области передислоцируют - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 27.03.2025 (обновлено: 16:29 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/syrskij-2007687409.html
Резервы ВСУ в Сумской области передислоцируют
Резервы ВСУ в Сумской области передислоцируют - РИА Новости, 27.03.2025
Резервы ВСУ в Сумской области передислоцируют
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в четверг, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области принял решение о передислокации... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:28:00+03:00
2025-03-27T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
брянская область
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в четверг, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области принял решение о передислокации резервов, а также пополнении их беспилотниками и боеприпасами. "Работал в Сумской области в бригадах десантно-штурмовых войск, морской пехоты, территориальной обороны, механизированных и некоторых других подразделениях… В ходе работы детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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сумская область
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сумская область, россия, брянская область, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Брянская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Резервы ВСУ в Сумской области передислоцируют

Сырский принял решение о передислокации резервов ВСУ в Сумской области

© Getty Images / Diego FedeleУкраинские военные в Сумской области
Украинские военные в Сумской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / Diego Fedele
Украинские военные в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в четверг, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области принял решение о передислокации резервов, а также пополнении их беспилотниками и боеприпасами.
"Работал в Сумской области в бригадах десантно-штурмовых войск, морской пехоты, территориальной обороны, механизированных и некоторых других подразделениях… В ходе работы детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", - написал Сырский в социальной сети Facebook*.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияБрянская областьАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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