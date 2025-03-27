https://ria.ru/20250327/syrskij-2007687409.html

Резервы ВСУ в Сумской области передислоцируют

Резервы ВСУ в Сумской области передислоцируют - РИА Новости, 27.03.2025

Резервы ВСУ в Сумской области передислоцируют

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в четверг, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области принял решение о передислокации... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:28:00+03:00

2025-03-27T14:28:00+03:00

2025-03-27T16:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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брянская область

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в четверг, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области принял решение о передислокации резервов, а также пополнении их беспилотниками и боеприпасами. "Работал в Сумской области в бригадах десантно-штурмовых войск, морской пехоты, территориальной обороны, механизированных и некоторых других подразделениях… В ходе работы детально изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", - написал Сырский в социальной сети Facebook*. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250321/svo-2006546448.html

сумская область

россия

брянская область

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Варвара Скокшина

сумская область, россия, брянская область, александр сырский, вооруженные силы украины