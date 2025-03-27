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Имам показал трогательные кадры встречи мамы и дочки из Суджи - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sudzha-2007819571.html
Имам показал трогательные кадры встречи мамы и дочки из Суджи
Имам показал трогательные кадры встречи мамы и дочки из Суджи - РИА Новости, 27.03.2025
Имам показал трогательные кадры встречи мамы и дочки из Суджи
Курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов, занимающийся эвакуацией мирного населения из оккупированного ранее ВСУ Суджанского района, показал трогательные кадры РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T23:19:00+03:00
2025-03-27T23:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
курская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 27 мар - РИА Новости. Курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов, занимающийся эвакуацией мирного населения из оккупированного ранее ВСУ Суджанского района, показал трогательные кадры встречи матери и дочери, которые не виделись восемь месяцев. "Трогательная встреча матери и дочери из Суджи после восьми месяцев разлуки после оккупации. Дай Бог каждой разъединенной семье найти своих близких", - написал Салимсултанов в своем Telegram-канале. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Об освобождении города Суджи силами группировки войск "Север" ВС РФ Минобороны России сообщало 13 марта.
https://ria.ru/20250326/sudzha-2007148273.html
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суджа, россия, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Имам показал трогательные кадры встречи мамы и дочки из Суджи

Имам Салимсултанов показал кадры встречи разлученных мамы и дочки из Суджи

© Фото : Telegram-канал Исы СалимсултановаКадр встречи матери и дочери из Суджи
Кадр встречи матери и дочери из Суджи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Telegram-канал Исы Салимсултанова
Кадр встречи матери и дочери из Суджи
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КУРСК, 27 мар - РИА Новости. Курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов, занимающийся эвакуацией мирного населения из оккупированного ранее ВСУ Суджанского района, показал трогательные кадры встречи матери и дочери, которые не виделись восемь месяцев.
"Трогательная встреча матери и дочери из Суджи после восьми месяцев разлуки после оккупации. Дай Бог каждой разъединенной семье найти своих близких", - написал Салимсултанов в своем Telegram-канале.
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26 марта, 08:00
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Об освобождении города Суджи силами группировки войск "Север" ВС РФ Минобороны России сообщало 13 марта.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияКурская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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