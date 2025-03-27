https://ria.ru/20250327/sudzha-2007819571.html

Имам показал трогательные кадры встречи мамы и дочки из Суджи

Имам показал трогательные кадры встречи мамы и дочки из Суджи - РИА Новости, 27.03.2025

Имам показал трогательные кадры встречи мамы и дочки из Суджи

Курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов, занимающийся эвакуацией мирного населения из оккупированного ранее ВСУ Суджанского района, показал трогательные кадры РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T23:19:00+03:00

2025-03-27T23:19:00+03:00

2025-03-27T23:19:00+03:00

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суджа

россия

курская область

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вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 мар - РИА Новости. Курский имам и волонтёр Иса Салимсултанов, занимающийся эвакуацией мирного населения из оккупированного ранее ВСУ Суджанского района, показал трогательные кадры встречи матери и дочери, которые не виделись восемь месяцев. "Трогательная встреча матери и дочери из Суджи после восьми месяцев разлуки после оккупации. Дай Бог каждой разъединенной семье найти своих близких", - написал Салимсултанов в своем Telegram-канале. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. Об освобождении города Суджи силами группировки войск "Север" ВС РФ Минобороны России сообщало 13 марта.

https://ria.ru/20250326/sudzha-2007148273.html

https://ria.ru/20250315/sudzha-2005159560.html

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суджа, россия, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф