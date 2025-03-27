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Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной - РИА Новости, 27.03.2025
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22:25 27.03.2025 (обновлено: 22:27 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/ssha-2007812202.html
Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной
Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной - РИА Новости, 27.03.2025
Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной
Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:25:00+03:00
2025-03-27T22:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. "Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление", - сообщил он. Трансляцию вел телеканал Global News.
https://ria.ru/20250327/karni-2007811932.html
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в мире, канада, сша, оттава, марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Оттава, Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной

Карни выразил уверенность, что США никогда не будут владеть Канадой

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее.
"Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление", - сообщил он. Трансляцию вел телеканал Global News.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Премьер Канады пообещал дать отпор Трампу в случае новых угроз
Вчера, 22:22
 
В миреКанадаСШАОттаваМарк КарниДональд Трамп
 
 
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