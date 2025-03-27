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Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной
Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной - РИА Новости, 27.03.2025
Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной
Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T22:25:00+03:00
2025-03-27T22:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. "Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление", - сообщил он. Трансляцию вел телеканал Global News.
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в мире, канада, сша, оттава, марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Оттава, Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной
Карни выразил уверенность, что США никогда не будут владеть Канадой