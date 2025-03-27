https://ria.ru/20250327/ssha-2007812202.html

Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной

Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной - РИА Новости, 27.03.2025

Премьер Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной

Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T22:25:00+03:00

2025-03-27T22:25:00+03:00

2025-03-27T22:27:00+03:00

в мире

канада

сша

оттава

марк карни

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Канадский премьер-министр Марк Карни заявил, что США никогда не будут владеть Канадой и что Оттава намерена противостоять любым попыткам ослабить ее. "Я отвергаю любые попытки ослабить Канаду, измотать нас, сломить нас, чтобы Америка могла владеть нами. Этого никогда не произойдет, и нашим ответом на последние пошлины станет борьба, защита и укрепление", - сообщил он. Трансляцию вел телеканал Global News.

https://ria.ru/20250327/karni-2007811932.html

канада

сша

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, сша, оттава, марк карни, дональд трамп