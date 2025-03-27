https://ria.ru/20250327/ssha-2007739500.html

США хотят завершить конфликт на Украине, заявил глава РФПИ

США хотят завершить конфликт на Украине, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 27.03.2025

США хотят завершить конфликт на Украине, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уверен, что США хотят... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:13:00+03:00

2025-03-27T17:13:00+03:00

2025-03-27T17:14:00+03:00

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уверен, что США хотят завершения российско-украинского конфликта и заинтересованы в сильной позиции Украины на переговорах. "Я думаю, что США определенно хотят, чтобы конфликт закончился. Я думаю, что это главный фокус. Мы понимаем, что США действительно хотят, чтобы Украина была сильной. США хотят, чтобы Украина была в хорошем положении в переговорах. Поэтому фокус для США - это действительно дать Украине сильную позицию, найти компромиссы и остановить конфликт", - сказал он журналистам в кулуарах Арктического форума. По словам Дмитриева, экономическая кооперация РФ и США начнется только после завершения конфликта. "Мы понимаем это, они очень четко это обозначили. Они могут говорить какие-то хорошие вещи, но в реальности они хотят, чтобы Украина имела более сильные позиции в переговорах с Россией. И мы знаем это", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это, но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС России воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения киевского режима. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250327/tekhnologii-2007739128.html

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сша, украина, россия, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, россельхозбанк, в мире