Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В январе 1966 года в Москве произошло чудовищное преступление: прямо на глазах своих родных была жестоко убита 29-летняя четырёхкратная чемпионка мира по конькобежному спорту Инга Артамонова.
Ее убийца так и не получил должного наказания. Ход судебного процесса до сих пор окутан тайнами.
Спортсменка-конькобежка Инга Воронина
Туберкулез и спорт
Инга Артамонова родилась 29 августа 1936 года в Москве, в обычной семье, не имевшей никакого отношения к спорту. Она росла слабым и болезненным ребенком, еще в детстве Инга подхватила туберкулез, но поправилась. Тогда врачи ей и порекомендовали заняться спортом, чтобы укрепить общее здоровье и дыхательную систему.
На коньки она встала, когда ей было шесть лет, а вот в конькобежный спорт девушка пришла не сразу. Инга начала заниматься академической греблей, где Артамонова "дослужилась" до звания мастера спорта СССР, а в 17 лет все-таки променяла весло на коньки.
Тренеры не хотели брать девочку на воспитание из-за слишком высокого роста, но в итоге потенциал в ней заметила Зоя Холщевникова, которая начала ее тренировать.
В 1957 году 20-летняя Артамонова выигрывает чемпионат мира в Иматре, а в 1958-м взяла первенство в чемпионате СССР и чемпионате мира в Швеции.
© Getty Images / Keystone/Hulton ArchiveИнга Артамонова
© Getty Images / Keystone/Hulton Archive
Инга Артамонова
Запретная любовь
Именно в Швеции Инга встретила первую большую любовь: высокого, красивого, светловолосого иностранца Бенгта, который был одним из членов организационного комитета чемпионата и входил в судейскую коллегию. Молодые люди полюбили друг в друга. Подруги чемпионки даже говорили, что пара успела обручиться.
Мужчина настойчиво предлагал Инге остаться в Швеции, но в Москве просто не могли отпустить одну из ведущих спортсменок страны - был риск смены гражданства и сборной, а это большой скандал, полетели бы многие головы чиновников от спорта.
Советская спортсменка-конькобежка Инга Артамонова
К делу подключили сотрудников КГБ, которые начали плотно опекать спортсменку.
Уже приехав в СССР, Инга начала переписываться с Бенгтом, и тут вмешался Всесоюзный комитет спорта, сделав Артамонову невыездной. Она пропускает чемпионат мира 1959-го и Олимпийские игры 1960-го.
Теперь у Инги больше не было возможности встретиться с Бенгтом и уж тем более — сменить паспорт. Ее несколько раз вызвали в Комитет для "профилактических" бесед.
И Артамонова через какое-то время смирилась с потерей возлюбленного.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкСоветская конькобежка заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка СССР 1962 года Инга Артамонова
Советская конькобежка заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка СССР 1962 года Инга Артамонова
Пьянствовал, скандалил, поднимал руку
В 1959 году Инга вышла замуж за советского конькобежца Геннадия Воронина. И у спортсменки снова пошла в гору карьера: Инга выиграла еще два золота чемпионатов мира, внутри страны конькобежка становится героем, делегатом комсомольских съездов и членом КПСС.
Инге даже доверили провести репортаж с первомайской демонстрации на пару с легендой тяжелой атлетики Юрием Власовым.
А вот личная жизнь у Инги не клеилась: муж откровенно завидовал жене и даже не пытался этого скрывать. В спорте ему было далеко до успехов жены.
Советская спортсменка-конькобежка Инга Артамонова
Со временем Воронин пристрастился к спиртным напиткам, начал безумно и без повода ревновать супругу, стал поднимать на нее руку. Скандалы, правда, не мешали ему пользоваться деньгами жены, которые он банально пропивал.
В какой-то момент Артамонова не выдержала и в конце 1965 года заявила мужу о намерении развестись. После этого она забирает вещи и переезжает в родительскую квартиру.
Роковая развязка
Вместе с Ингой в квартире родителей жили ее бабушка и брат. Тяжелобольная старушка не вставала с постели, а 24-летний Володя восстанавливался после недавней операции.
Четвертого января к Артамоновым заявился Воронин, он был пьян, но его впустили в квартиру.
Он разговаривал с Ингой на глазах у родных, так как мать запретила ему увести дочь в другую комнату. Геннадий внешне был абсолютно спокоен. Во время словесной перепалки, повторяя "Лапушка, лапушка", мужчина нанес удар ножом прямо в сердце 29-летней спортсменки.
Медики никак не смогли помочь ей.
© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкРеанимобиль Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи во время выезда
Реанимобиль Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи во время выезда
На свободе через несколько лет
И тут начинаются странности: вместо того чтобы Воронина осудили по 102-й статье за умышленное убийство, предусматривавшей смертную казнь, следствие сделало все, чтобы преступление выглядело непредумышленным - в состоянии аффекта, из ревности. Хотя ни одного конкретного повода для ревности не было.
Несмотря на то что орудие убийства Воронин принес собой - какое уж тут состояние аффекта - ему дали всего 10 лет лишения свободы.
Но и этот срок конькобежец не отсидел до конца: полтора года Геннадий провел в колонии, а три года — на вольном поселении.
До сих пор непонятна такая гуманность к убийце молодой, красивой и заслуженной советской спортсменки.
Инга Артамонова