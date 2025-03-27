https://ria.ru/20250327/sport-2007669871.html

Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой

Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой - РИА Новости, 27.03.2025

Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой

В январе 1966 года в Москве произошло чудовищное преступление: прямо на глазах своих родных была жестоко убита 29-летняя четырёхкратная чемпионка мира по... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:50:00+03:00

2025-03-27T17:50:00+03:00

2025-03-27T17:50:00+03:00

спорт

олимпийские игры

москва

ссср

швеция

кпсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007672820_0:9:3624:2048_1920x0_80_0_0_9cbd658a5189226cf0a635d0ea379313.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В январе 1966 года в Москве произошло чудовищное преступление: прямо на глазах своих родных была жестоко убита 29-летняя четырёхкратная чемпионка мира по конькобежному спорту Инга Артамонова.Ее убийца так и не получил должного наказания. Ход судебного процесса до сих пор окутан тайнами.Туберкулез и спортИнга Артамонова родилась 29 августа 1936 года в Москве, в обычной семье, не имевшей никакого отношения к спорту. Она росла слабым и болезненным ребенком, еще в детстве Инга подхватила туберкулез, но поправилась. Тогда врачи ей и порекомендовали заняться спортом, чтобы укрепить общее здоровье и дыхательную систему.На коньки она встала, когда ей было шесть лет, а вот в конькобежный спорт девушка пришла не сразу. Инга начала заниматься академической греблей, где Артамонова "дослужилась" до звания мастера спорта СССР, а в 17 лет все-таки променяла весло на коньки.Тренеры не хотели брать девочку на воспитание из-за слишком высокого роста, но в итоге потенциал в ней заметила Зоя Холщевникова, которая начала ее тренировать.В 1957 году 20-летняя Артамонова выигрывает чемпионат мира в Иматре, а в 1958-м взяла первенство в чемпионате СССР и чемпионате мира в Швеции.Запретная любовьИменно в Швеции Инга встретила первую большую любовь: высокого, красивого, светловолосого иностранца Бенгта, который был одним из членов организационного комитета чемпионата и входил в судейскую коллегию. Молодые люди полюбили друг в друга. Подруги чемпионки даже говорили, что пара успела обручиться.Мужчина настойчиво предлагал Инге остаться в Швеции, но в Москве просто не могли отпустить одну из ведущих спортсменок страны - был риск смены гражданства и сборной, а это большой скандал, полетели бы многие головы чиновников от спорта.К делу подключили сотрудников КГБ, которые начали плотно опекать спортсменку.Уже приехав в СССР, Инга начала переписываться с Бенгтом, и тут вмешался Всесоюзный комитет спорта, сделав Артамонову невыездной. Она пропускает чемпионат мира 1959-го и Олимпийские игры 1960-го.Теперь у Инги больше не было возможности встретиться с Бенгтом и уж тем более — сменить паспорт. Ее несколько раз вызвали в Комитет для "профилактических" бесед.И Артамонова через какое-то время смирилась с потерей возлюбленного.Пьянствовал, скандалил, поднимал рукуВ 1959 году Инга вышла замуж за советского конькобежца Геннадия Воронина. И у спортсменки снова пошла в гору карьера: Инга выиграла еще два золота чемпионатов мира, внутри страны конькобежка становится героем, делегатом комсомольских съездов и членом КПСС.Инге даже доверили провести репортаж с первомайской демонстрации на пару с легендой тяжелой атлетики Юрием Власовым.А вот личная жизнь у Инги не клеилась: муж откровенно завидовал жене и даже не пытался этого скрывать. В спорте ему было далеко до успехов жены.Со временем Воронин пристрастился к спиртным напиткам, начал безумно и без повода ревновать супругу, стал поднимать на нее руку. Скандалы, правда, не мешали ему пользоваться деньгами жены, которые он банально пропивал.В какой-то момент Артамонова не выдержала и в конце 1965 года заявила мужу о намерении развестись. После этого она забирает вещи и переезжает в родительскую квартиру.Роковая развязкаВместе с Ингой в квартире родителей жили ее бабушка и брат. Тяжелобольная старушка не вставала с постели, а 24-летний Володя восстанавливался после недавней операции.Четвертого января к Артамоновым заявился Воронин, он был пьян, но его впустили в квартиру.Он разговаривал с Ингой на глазах у родных, так как мать запретила ему увести дочь в другую комнату. Геннадий внешне был абсолютно спокоен. Во время словесной перепалки, повторяя "Лапушка, лапушка", мужчина нанес удар ножом прямо в сердце 29-летней спортсменки.Медики никак не смогли помочь ей.На свободе через несколько летИ тут начинаются странности: вместо того чтобы Воронина осудили по 102-й статье за умышленное убийство, предусматривавшей смертную казнь, следствие сделало все, чтобы преступление выглядело непредумышленным - в состоянии аффекта, из ревности. Хотя ни одного конкретного повода для ревности не было.Несмотря на то что орудие убийства Воронин принес собой - какое уж тут состояние аффекта - ему дали всего 10 лет лишения свободы.Но и этот срок конькобежец не отсидел до конца: полтора года Геннадий провел в колонии, а три года — на вольном поселении.До сих пор непонятна такая гуманность к убийце молодой, красивой и заслуженной советской спортсменки.

москва

ссср

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, олимпийские игры, москва, ссср, швеция, кпсс