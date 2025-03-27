Рейтинг@Mail.ru
Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sport-2007669871.html
Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой
Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой - РИА Новости, 27.03.2025
Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой
В январе 1966 года в Москве произошло чудовищное преступление: прямо на глазах своих родных была жестоко убита 29-летняя четырёхкратная чемпионка мира по... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:50:00+03:00
2025-03-27T17:50:00+03:00
спорт
олимпийские игры
москва
ссср
швеция
кпсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007672820_0:9:3624:2048_1920x0_80_0_0_9cbd658a5189226cf0a635d0ea379313.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В январе 1966 года в Москве произошло чудовищное преступление: прямо на глазах своих родных была жестоко убита 29-летняя четырёхкратная чемпионка мира по конькобежному спорту Инга Артамонова.Ее убийца так и не получил должного наказания. Ход судебного процесса до сих пор окутан тайнами.Туберкулез и спортИнга Артамонова родилась 29 августа 1936 года в Москве, в обычной семье, не имевшей никакого отношения к спорту. Она росла слабым и болезненным ребенком, еще в детстве Инга подхватила туберкулез, но поправилась. Тогда врачи ей и порекомендовали заняться спортом, чтобы укрепить общее здоровье и дыхательную систему.На коньки она встала, когда ей было шесть лет, а вот в конькобежный спорт девушка пришла не сразу. Инга начала заниматься академической греблей, где Артамонова "дослужилась" до звания мастера спорта СССР, а в 17 лет все-таки променяла весло на коньки.Тренеры не хотели брать девочку на воспитание из-за слишком высокого роста, но в итоге потенциал в ней заметила Зоя Холщевникова, которая начала ее тренировать.В 1957 году 20-летняя Артамонова выигрывает чемпионат мира в Иматре, а в 1958-м взяла первенство в чемпионате СССР и чемпионате мира в Швеции.Запретная любовьИменно в Швеции Инга встретила первую большую любовь: высокого, красивого, светловолосого иностранца Бенгта, который был одним из членов организационного комитета чемпионата и входил в судейскую коллегию. Молодые люди полюбили друг в друга. Подруги чемпионки даже говорили, что пара успела обручиться.Мужчина настойчиво предлагал Инге остаться в Швеции, но в Москве просто не могли отпустить одну из ведущих спортсменок страны - был риск смены гражданства и сборной, а это большой скандал, полетели бы многие головы чиновников от спорта.К делу подключили сотрудников КГБ, которые начали плотно опекать спортсменку.Уже приехав в СССР, Инга начала переписываться с Бенгтом, и тут вмешался Всесоюзный комитет спорта, сделав Артамонову невыездной. Она пропускает чемпионат мира 1959-го и Олимпийские игры 1960-го.Теперь у Инги больше не было возможности встретиться с Бенгтом и уж тем более — сменить паспорт. Ее несколько раз вызвали в Комитет для "профилактических" бесед.И Артамонова через какое-то время смирилась с потерей возлюбленного.Пьянствовал, скандалил, поднимал рукуВ 1959 году Инга вышла замуж за советского конькобежца Геннадия Воронина. И у спортсменки снова пошла в гору карьера: Инга выиграла еще два золота чемпионатов мира, внутри страны конькобежка становится героем, делегатом комсомольских съездов и членом КПСС.Инге даже доверили провести репортаж с первомайской демонстрации на пару с легендой тяжелой атлетики Юрием Власовым.А вот личная жизнь у Инги не клеилась: муж откровенно завидовал жене и даже не пытался этого скрывать. В спорте ему было далеко до успехов жены.Со временем Воронин пристрастился к спиртным напиткам, начал безумно и без повода ревновать супругу, стал поднимать на нее руку. Скандалы, правда, не мешали ему пользоваться деньгами жены, которые он банально пропивал.В какой-то момент Артамонова не выдержала и в конце 1965 года заявила мужу о намерении развестись. После этого она забирает вещи и переезжает в родительскую квартиру.Роковая развязкаВместе с Ингой в квартире родителей жили ее бабушка и брат. Тяжелобольная старушка не вставала с постели, а 24-летний Володя восстанавливался после недавней операции.Четвертого января к Артамоновым заявился Воронин, он был пьян, но его впустили в квартиру.Он разговаривал с Ингой на глазах у родных, так как мать запретила ему увести дочь в другую комнату. Геннадий внешне был абсолютно спокоен. Во время словесной перепалки, повторяя "Лапушка, лапушка", мужчина нанес удар ножом прямо в сердце 29-летней спортсменки.Медики никак не смогли помочь ей.На свободе через несколько летИ тут начинаются странности: вместо того чтобы Воронина осудили по 102-й статье за умышленное убийство, предусматривавшей смертную казнь, следствие сделало все, чтобы преступление выглядело непредумышленным - в состоянии аффекта, из ревности. Хотя ни одного конкретного повода для ревности не было.Несмотря на то что орудие убийства Воронин принес собой - какое уж тут состояние аффекта - ему дали всего 10 лет лишения свободы.Но и этот срок конькобежец не отсидел до конца: полтора года Геннадий провел в колонии, а три года — на вольном поселении.До сих пор непонятна такая гуманность к убийце молодой, красивой и заслуженной советской спортсменки.
москва
ссср
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007672820_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_7f96f946c281417095e24a76d9128401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, олимпийские игры, москва, ссср, швеция, кпсс
Спорт, Олимпийские игры, Москва, СССР, Швеция, КПСС

Ее ждали в Европе. Кто стоит за расправой над легендарной чемпионкой

© РИА Новости / В. Гринцевич | Перейти в медиабанкИнга Артамонова
Инга Артамонова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / В. Гринцевич
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. В январе 1966 года в Москве произошло чудовищное преступление: прямо на глазах своих родных была жестоко убита 29-летняя четырёхкратная чемпионка мира по конькобежному спорту Инга Артамонова.
Ее убийца так и не получил должного наказания. Ход судебного процесса до сих пор окутан тайнами.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкСпортсменка-конькобежка Инга Воронина
Спортсменка-конькобежка Инга Воронина - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Спортсменка-конькобежка Инга Воронина

Туберкулез и спорт

Инга Артамонова родилась 29 августа 1936 года в Москве, в обычной семье, не имевшей никакого отношения к спорту. Она росла слабым и болезненным ребенком, еще в детстве Инга подхватила туберкулез, но поправилась. Тогда врачи ей и порекомендовали заняться спортом, чтобы укрепить общее здоровье и дыхательную систему.
На коньки она встала, когда ей было шесть лет, а вот в конькобежный спорт девушка пришла не сразу. Инга начала заниматься академической греблей, где Артамонова "дослужилась" до звания мастера спорта СССР, а в 17 лет все-таки променяла весло на коньки.
Тренеры не хотели брать девочку на воспитание из-за слишком высокого роста, но в итоге потенциал в ней заметила Зоя Холщевникова, которая начала ее тренировать.
В 1957 году 20-летняя Артамонова выигрывает чемпионат мира в Иматре, а в 1958-м взяла первенство в чемпионате СССР и чемпионате мира в Швеции.
© Getty Images / Keystone/Hulton ArchiveИнга Артамонова
Инга Артамонова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / Keystone/Hulton Archive
Инга Артамонова

Запретная любовь

Именно в Швеции Инга встретила первую большую любовь: высокого, красивого, светловолосого иностранца Бенгта, который был одним из членов организационного комитета чемпионата и входил в судейскую коллегию. Молодые люди полюбили друг в друга. Подруги чемпионки даже говорили, что пара успела обручиться.
Мужчина настойчиво предлагал Инге остаться в Швеции, но в Москве просто не могли отпустить одну из ведущих спортсменок страны - был риск смены гражданства и сборной, а это большой скандал, полетели бы многие головы чиновников от спорта.
© РИА Новости / Маргулис | Перейти в медиабанкСоветская спортсменка-конькобежка Инга Артамонова
Советская спортсменка-конькобежка Инга Артамонова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Маргулис
Перейти в медиабанк
Советская спортсменка-конькобежка Инга Артамонова
К делу подключили сотрудников КГБ, которые начали плотно опекать спортсменку.
Уже приехав в СССР, Инга начала переписываться с Бенгтом, и тут вмешался Всесоюзный комитет спорта, сделав Артамонову невыездной. Она пропускает чемпионат мира 1959-го и Олимпийские игры 1960-го.
Теперь у Инги больше не было возможности встретиться с Бенгтом и уж тем более — сменить паспорт. Ее несколько раз вызвали в Комитет для "профилактических" бесед.
И Артамонова через какое-то время смирилась с потерей возлюбленного.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкСоветская конькобежка заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка СССР 1962 года Инга Артамонова
Советская конькобежка заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка СССР 1962 года Инга Артамонова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Советская конькобежка заслуженный мастер спорта, абсолютная чемпионка СССР 1962 года Инга Артамонова

Пьянствовал, скандалил, поднимал руку

В 1959 году Инга вышла замуж за советского конькобежца Геннадия Воронина. И у спортсменки снова пошла в гору карьера: Инга выиграла еще два золота чемпионатов мира, внутри страны конькобежка становится героем, делегатом комсомольских съездов и членом КПСС.
Инге даже доверили провести репортаж с первомайской демонстрации на пару с легендой тяжелой атлетики Юрием Власовым.
А вот личная жизнь у Инги не клеилась: муж откровенно завидовал жене и даже не пытался этого скрывать. В спорте ему было далеко до успехов жены.
© РИА Новости / Маргулис | Перейти в медиабанкСоветская спортсменка-конькобежка Инга Артамонова
Советская спортсменка-конькобежка Инга Артамонова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Маргулис
Перейти в медиабанк
Советская спортсменка-конькобежка Инга Артамонова
Со временем Воронин пристрастился к спиртным напиткам, начал безумно и без повода ревновать супругу, стал поднимать на нее руку. Скандалы, правда, не мешали ему пользоваться деньгами жены, которые он банально пропивал.
В какой-то момент Артамонова не выдержала и в конце 1965 года заявила мужу о намерении развестись. После этого она забирает вещи и переезжает в родительскую квартиру.

Роковая развязка

Вместе с Ингой в квартире родителей жили ее бабушка и брат. Тяжелобольная старушка не вставала с постели, а 24-летний Володя восстанавливался после недавней операции.
Четвертого января к Артамоновым заявился Воронин, он был пьян, но его впустили в квартиру.
Он разговаривал с Ингой на глазах у родных, так как мать запретила ему увести дочь в другую комнату. Геннадий внешне был абсолютно спокоен. Во время словесной перепалки, повторяя "Лапушка, лапушка", мужчина нанес удар ножом прямо в сердце 29-летней спортсменки.
Медики никак не смогли помочь ей.
© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкРеанимобиль Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи во время выезда
Реанимобиль Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи во время выезда - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Реанимобиль Московской станции скорой и неотложной медицинской помощи во время выезда

На свободе через несколько лет

И тут начинаются странности: вместо того чтобы Воронина осудили по 102-й статье за умышленное убийство, предусматривавшей смертную казнь, следствие сделало все, чтобы преступление выглядело непредумышленным - в состоянии аффекта, из ревности. Хотя ни одного конкретного повода для ревности не было.
Несмотря на то что орудие убийства Воронин принес собой - какое уж тут состояние аффекта - ему дали всего 10 лет лишения свободы.
Но и этот срок конькобежец не отсидел до конца: полтора года Геннадий провел в колонии, а три года — на вольном поселении.
До сих пор непонятна такая гуманность к убийце молодой, красивой и заслуженной советской спортсменки.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкИнга Артамонова
Инга Артамонова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Инга Артамонова
 
СпортОлимпийские игрыМоскваСССРШвецияКПСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала