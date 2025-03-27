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Спецоперация, 27 марта: ВС России сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 27.03.2025 (обновлено: 19:34 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007781366.html
Спецоперация, 27 марта: ВС России сбили украинский МиГ-29
Спецоперация, 27 марта: ВС России сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 27.03.2025
Спецоперация, 27 марта: ВС России сбили украинский МиГ-29
Киев, несмотря на собственные заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры, в течение прошедших суток продолжал их,... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T19:32:00+03:00
2025-03-27T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир зеленский
иван приходько
антониу кошта
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев, несмотря на собственные заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры, в течение прошедших суток продолжал их, сообщили в Минобороны РФ. В частности, 26 и 27 марта были атакованы беспилотниками и артиллерией объекты компании "Россети Центр" в Брянской области. Кроме того, в среду в районе крымского мыса Тарханкут был сбит украинский ударный БПЛА самолётного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Сбит украинский МиГ-29Как следует из свежей сводки Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции, в результате действий группировок войск ВС РФ на различных направлениях противник за сутки потерял до 1250 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились танка, 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и трёх складов боеприпасов. Российские средства ПВО сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, а также 137 беспилотников самолётного типа. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия, цехам изготовления ударных беспилотников, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов. Уничтожены более 190 боевиковВ отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на российскую территорию в Курской области говорится, что шесть украинских группировок были поражены у приграничных Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни. У этих же населённых пунктов, а также у 14 населённых пунктов Сумской области Украины поражение украинским боевикам нанесли авиация и артиллерия ВС РФ. За сутки в курском приграничье были уничтожены более 190 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, миномёт, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления беспилотниками. С начала боевых действий в этом регионе потери ВСУ уже превысили 70380 человек. Украинские атаки по мирнымУправление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в четверг, что украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, а также обстреляли Никитовский район кассетными снарядами. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, пострадали двое мирных жителей. Штаб обороны республики и пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщили, что в четверг система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" предотвратила атаку беспилотников вооруженных сил Украины на жилые дома в Макеевке, сообщают в четверг. Свое предложениеЕвросовета Антониу Кошта заявил, что считает продолжение санкционного давления на Россию "лучшим способом" поддержать Украину и достичь "справедливого и прочного мира". Украинские спецслужбы под прикрытием американской экспертно-аналитической организации RAND (признана нежелательной в РФ) занимаются в России вербовкой и добычей сведений о проведении СВО и участвующих в ней военнослужащих, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция желающих" за три недели подготовит своё предложение по соблюдению прекращения огня на Украине. Как заявил премьер Великобритании Кир Стармер, на встрече "коалиция" обсудила, как можно было бы увеличить санкции "чтобы поддержать инициативу США, усадить Россию за стол переговоров". Ничего о гарантияхГлавком ВСУ Александр Сырский заявил в четверг, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области, граничащей с российскими Курской, Брянской и Белгородской, принял решение о передислокации резервов, а также пополнении их беспилотниками и боеприпасами. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква рассказал, что Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимися соглашением с США по ресурсам Украины, о скором подписании которого сообщил накануне министр финансов Бессент. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в проекте соглашения нет ничего о гарантиях безопасности для Украины, при этом у Вашингтона будет право вето на продажу украинских ресурсов другим странам, а управлять разработкой украинских недр будут всего пять человек, причём трое из них будут из США. Кроме того, проект подразумевает, что вкладом США станет уже оказанная Киеву помощь с 2022 года. Владимир Зеленский заявил в интервью французской газете Figaro, что одной из мотивирующих его вещей является ненависть к русским, хоть он и знает, что "в мирное время невежливо использовать это слово". Французскому телеканалу France 2 он заявил, что Киеву мешают слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Он, по словам Зеленского, "очень часто цитирует кремлевские нарративы", что может ослабить "давление американцев на РФ".
https://ria.ru/20250327/aerodrom-2007696078.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский, иван приходько, антониу кошта, вооруженные силы украины, rand, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), миг-29, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Иван Приходько, Антониу Кошта, Вооруженные силы Украины, RAND, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МиГ-29, В мире

Спецоперация, 27 марта: ВС России сбили украинский МиГ-29

© AP Photo / LIBKOSУкраинский МиГ-29
Украинский МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Киев, несмотря на собственные заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры, в течение прошедших суток продолжал их, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, 26 и 27 марта были атакованы беспилотниками и артиллерией объекты компании "Россети Центр" в Брянской области. Кроме того, в среду в районе крымского мыса Тарханкут был сбит украинский ударный БПЛА самолётного типа, объектом атаки которого являлось наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
Вчера, 14:54

Сбит украинский МиГ-29

Как следует из свежей сводки Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции, в результате действий группировок войск ВС РФ на различных направлениях противник за сутки потерял до 1250 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились танка, 11 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и трёх складов боеприпасов.
Российские средства ПВО сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, а также 137 беспилотников самолётного типа. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия, цехам изготовления ударных беспилотников, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов.

Уничтожены более 190 боевиков

В отдельной сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на российскую территорию в Курской области говорится, что шесть украинских группировок были поражены у приграничных Гоголевки, Горналя, Гуево и Олешни. У этих же населённых пунктов, а также у 14 населённых пунктов Сумской области Украины поражение украинским боевикам нанесли авиация и артиллерия ВС РФ.
За сутки в курском приграничье были уничтожены более 190 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, миномёт, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления беспилотниками. С начала боевых действий в этом регионе потери ВСУ уже превысили 70380 человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Бывший военный ВСУ рассказал о применении запрещенных боеприпасов
Вчера, 14:35

Украинские атаки по мирным

Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило в четверг, что украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, а также обстреляли Никитовский район кассетными снарядами.
По данным мэра Горловки Ивана Приходько, пострадали двое мирных жителей.
Штаб обороны республики и пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщили, что в четверг система защиты воздушного пространства "Купол Донбасса" предотвратила атаку беспилотников вооруженных сил Украины на жилые дома в Макеевке, сообщают в четверг.

Свое предложение

Евросовета Антониу Кошта заявил, что считает продолжение санкционного давления на Россию "лучшим способом" поддержать Украину и достичь "справедливого и прочного мира".
Украинские спецслужбы под прикрытием американской экспертно-аналитической организации RAND (признана нежелательной в РФ) занимаются в России вербовкой и добычей сведений о проведении СВО и участвующих в ней военнослужащих, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Даже если завершится завтра". В США сообщили плохие новости для Украины
Вчера, 17:15
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "коалиция желающих" за три недели подготовит своё предложение по соблюдению прекращения огня на Украине.
Как заявил премьер Великобритании Кир Стармер, на встрече "коалиция" обсудила, как можно было бы увеличить санкции "чтобы поддержать инициативу США, усадить Россию за стол переговоров".

Ничего о гарантиях

Главком ВСУ Александр Сырский заявил в четверг, что после посещения подразделений украинской армии в Сумской области, граничащей с российскими Курской, Брянской и Белгородской, принял решение о передислокации резервов, а также пополнении их беспилотниками и боеприпасами.
Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква рассказал, что Киеву предстоит кропотливая работа по внесению изменений в законодательство в связи с готовящимися соглашением с США по ресурсам Украины, о скором подписании которого сообщил накануне министр финансов Бессент.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в проекте соглашения нет ничего о гарантиях безопасности для Украины, при этом у Вашингтона будет право вето на продажу украинских ресурсов другим странам, а управлять разработкой украинских недр будут всего пять человек, причём трое из них будут из США. Кроме того, проект подразумевает, что вкладом США станет уже оказанная Киеву помощь с 2022 года.
Владимир Зеленский заявил в интервью французской газете Figaro, что одной из мотивирующих его вещей является ненависть к русским, хоть он и знает, что "в мирное время невежливо использовать это слово".
Французскому телеканалу France 2 он заявил, что Киеву мешают слова спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Он, по словам Зеленского, "очень часто цитирует кремлевские нарративы", что может ослабить "давление американцев на РФ".
МИД России - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
МИД России заявил об отсутствии доверия к Киеву
Вчера, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийИван ПриходькоАнтониу КоштаВооруженные силы УкраиныRANDФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МиГ-29В мире
 
 
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