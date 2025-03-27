https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007705858.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.03.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T16:45:00+03:00

2025-03-27T16:45:00+03:00

2025-03-27T16:45:00+03:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 27 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 157 районов скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военного аэродрома, производственные здания оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базу снабжения ВСУ, склады реактивных снарядов и боеприпасов. Средства ПВО сбили 137 дронов, самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Украинская армия потеряла на этом направлении более 190 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 660 самолетов, 283 вертолета, 48 599 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 511 танков и других бронемашин, 1 532 реактивные системы залпового огня, 23 011 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 388 единиц автомобильной техники.

россия

украина

херсонская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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