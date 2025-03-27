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В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 27.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 27.03.2025 (обновлено: 14:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007694638.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области
В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 27.03.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области
ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:47:00+03:00
2025-03-27T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, белгородская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области

Минобороны: ВСУ потеряли в Белгородской области до 80 военнослужащих

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
«
"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сумская область
 
 
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