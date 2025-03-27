https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007694638.html
В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области
В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 27.03.2025
В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области
ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:47:00+03:00
2025-03-27T14:47:00+03:00
2025-03-27T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области
Минобороны: ВСУ потеряли в Белгородской области до 80 военнослужащих