https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007694638.html

В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области

В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 27.03.2025

В Минобороны оценили потери ВСУ в Белгородской области

ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T14:47:00+03:00

2025-03-27T14:47:00+03:00

2025-03-27T14:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

белгородская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

сумская область

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 80 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском направлении, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, белгородская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область