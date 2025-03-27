https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007599592.html

Рогов сообщил об ударе по ремонтной базе ВСУ в Кривом Роге

Рогов сообщил об ударе по ремонтной базе ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 27.03.2025

Рогов сообщил об ударе по ремонтной базе ВСУ в Кривом Роге

Российские войска нанесли удар по ремонтной база ВСУ в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где ремонтировались немецкие танки Leopard 2, сообщил РИА... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T05:31:00+03:00

2025-03-27T05:31:00+03:00

2025-03-27T05:31:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по ремонтной база ВСУ в городе Кривой Рог Днепропетровской области, где ремонтировались немецкие танки Leopard 2, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "По подтвержденной информации, в Кривом Роге поражена ремонтная база бронетехники ВСУ, где конкретно ремонтировались немецкие танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Bradley", - сказал Рогов. По его словам, ремонтная база находилась на одном из промышленных коммерческих предприятий, забранных под нужды ВСУ. "В результате удара уничтожено и повреждено семь транспортных средств, склады с запчастями для танков и БМП, в том числе бронеплиты и пластины, а также ремонтное оборудование", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины