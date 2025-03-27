https://ria.ru/20250327/smolenschina-2007746491.html

Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде

Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде - РИА Новости, 27.03.2025

Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде

Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил социально-экономическое развитие региона в рамках "Часа субъекта РФ" на 587-м заседании Совета... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:38:00+03:00

2025-03-27T17:38:00+03:00

2025-03-27T17:38:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленск

дорогобужский район

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил социально-экономическое развитие региона в рамках "Часа субъекта РФ" на 587-м заседании Совета Федерации. Он отметил, что сенаторы одобрили предложенные проекты. "Это главный итог "Часа субъекта РФ" на пленарном заседании СФ – ключевого события Дней Смоленской области в верхней палате парламента", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, дополнительную федеральную поддержку получат проекты: "Во время "Часа субъекта РФ" председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко оценила динамичный темп развития нашего региона. Вместе с тем спикер верхней палаты попросила обратить внимание на усиление мер поддержки рождаемости в регионе, решение ряда вопросов в дорожном хозяйстве и транспорте, благоустройстве. По всем направлениям продолжим работать", - отметил губернатор. Анохин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за плодотворные обсуждения и поддержку в важных вопросах, решение которых улучшит жизнь смолян.

https://ria.ru/20250327/anokhin-2007642699.html

https://ria.ru/20250326/anokhin-2007533793.html

смоленск

дорогобужский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, смоленск, дорогобужский район