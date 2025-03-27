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Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде - РИА Новости, 27.03.2025
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Смоленская область
 
17:38 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/smolenschina-2007746491.html
Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде
Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде - РИА Новости, 27.03.2025
Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде
Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил социально-экономическое развитие региона в рамках "Часа субъекта РФ" на 587-м заседании Совета... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:38:00+03:00
2025-03-27T17:38:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
дорогобужский район
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил социально-экономическое развитие региона в рамках "Часа субъекта РФ" на 587-м заседании Совета Федерации. Он отметил, что сенаторы одобрили предложенные проекты. "Это главный итог "Часа субъекта РФ" на пленарном заседании СФ – ключевого события Дней Смоленской области в верхней палате парламента", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, дополнительную федеральную поддержку получат проекты: "Во время "Часа субъекта РФ" председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко оценила динамичный темп развития нашего региона. Вместе с тем спикер верхней палаты попросила обратить внимание на усиление мер поддержки рождаемости в регионе, решение ряда вопросов в дорожном хозяйстве и транспорте, благоустройстве. По всем направлениям продолжим работать", - отметил губернатор. Анохин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за плодотворные обсуждения и поддержку в важных вопросах, решение которых улучшит жизнь смолян.
https://ria.ru/20250327/anokhin-2007642699.html
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василий анохин, смоленск, дорогобужский район
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Дорогобужский район
Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде

Губернатор Анохин представил развитие Смоленской области в Совфеде

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил социально-экономическое развитие региона в рамках "Часа субъекта РФ" на 587-м заседании Совета Федерации.
Он отметил, что сенаторы одобрили предложенные проекты.
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"Это главный итог "Часа субъекта РФ" на пленарном заседании СФ – ключевого события Дней Смоленской области в верхней палате парламента", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
По его словам, дополнительную федеральную поддержку получат проекты:
  • строительство радиологического отделения областного онкодиспансера;
  • возведение корпуса хирургии Вяземской центральной районной больницы;
  • реконструкция аэродрома "Смоленск-Северный" и Петропавловского моста в Смоленске;
  • масштабное обновление комплекса объектов водоснабжения в Дорогобужском районе;
  • замена поля стадиона "Спартак";
  • реставрация смоленского костела;
  • создание крытого катка в Вязьме и Дворца единоборств в Рославле.
"Во время "Часа субъекта РФ" председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко оценила динамичный темп развития нашего региона. Вместе с тем спикер верхней палаты попросила обратить внимание на усиление мер поддержки рождаемости в регионе, решение ряда вопросов в дорожном хозяйстве и транспорте, благоустройстве. По всем направлениям продолжим работать", - отметил губернатор.
Анохин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за плодотворные обсуждения и поддержку в важных вопросах, решение которых улучшит жизнь смолян.
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Смоленская областьВасилий АнохинСмоленскДорогобужский район
 
 
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