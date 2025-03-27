https://ria.ru/20250327/smolenschina-2007746491.html
Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде
Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде - РИА Новости, 27.03.2025
Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде
Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил социально-экономическое развитие региона в рамках "Часа субъекта РФ" на 587-м заседании Совета... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:38:00+03:00
2025-03-27T17:38:00+03:00
2025-03-27T17:38:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
дорогобужский район
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил социально-экономическое развитие региона в рамках "Часа субъекта РФ" на 587-м заседании Совета Федерации. Он отметил, что сенаторы одобрили предложенные проекты. "Это главный итог "Часа субъекта РФ" на пленарном заседании СФ – ключевого события Дней Смоленской области в верхней палате парламента", - написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, дополнительную федеральную поддержку получат проекты: "Во время "Часа субъекта РФ" председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко оценила динамичный темп развития нашего региона. Вместе с тем спикер верхней палаты попросила обратить внимание на усиление мер поддержки рождаемости в регионе, решение ряда вопросов в дорожном хозяйстве и транспорте, благоустройстве. По всем направлениям продолжим работать", - отметил губернатор. Анохин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за плодотворные обсуждения и поддержку в важных вопросах, решение которых улучшит жизнь смолян.
https://ria.ru/20250327/anokhin-2007642699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий анохин, смоленск, дорогобужский район
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Дорогобужский район
Анохин рассказал о развитии Смоленщины на "Часе субъекта РФ" в Совфеде
Губернатор Анохин представил развитие Смоленской области в Совфеде
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин представил социально-экономическое развитие региона в рамках "Часа субъекта РФ" на 587-м заседании Совета Федерации.
Он отметил, что сенаторы одобрили предложенные проекты.
"Это главный итог "Часа субъекта РФ" на пленарном заседании СФ – ключевого события Дней Смоленской области в верхней палате парламента", - написал Анохин
в своем телеграм-канале.
По его словам, дополнительную федеральную поддержку получат проекты:
- строительство радиологического отделения областного онкодиспансера;
- возведение корпуса хирургии Вяземской центральной районной больницы;
- реконструкция аэродрома "Смоленск-Северный" и Петропавловского моста в Смоленске;
- масштабное обновление комплекса объектов водоснабжения в Дорогобужском районе;
- замена поля стадиона "Спартак";
- реставрация смоленского костела;
- создание крытого катка в Вязьме и Дворца единоборств в Рославле.
"Во время "Часа субъекта РФ" председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко оценила динамичный темп развития нашего региона. Вместе с тем спикер верхней палаты попросила обратить внимание на усиление мер поддержки рождаемости в регионе, решение ряда вопросов в дорожном хозяйстве и транспорте, благоустройстве. По всем направлениям продолжим работать", - отметил губернатор.
Анохин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за плодотворные обсуждения и поддержку в важных вопросах, решение которых улучшит жизнь смолян.