Рейтинг@Mail.ru
Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 27.03.2025 (обновлено: 17:12 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007737442.html
Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС
Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 27.03.2025
Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:02:00+03:00
2025-03-27T17:12:00+03:00
украина
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007471965_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_41470de2e9f2f540153359f612c314ac.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости."Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС с точки зрения и безопасности, и экономики, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и общественной безопасности", - сказал Сийярто.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007707914.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007471965_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_2d7d1f1a3d6b7b7ede5b62c97b4e9c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, в мире
Украина, Евросоюз, В мире
Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС

Сийярто: вступление Украины принесет Евросоюзу много рисков в разных сферах

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС с точки зрения и безопасности, и экономики, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и общественной безопасности", - сказал Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Венгрии считают вступление Украины в ЕС невозможным
Вчера, 15:17
 
УкраинаЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала