https://ria.ru/20250327/siyyarto-2007737442.html

Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС

Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 27.03.2025

Сийярто рассказал, чем опасно вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:02:00+03:00

2025-03-27T17:02:00+03:00

2025-03-27T17:12:00+03:00

украина

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз принесет много рисков самому сообществу в сферах безопасности, экономики, сельского хозяйства и здравоохранения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости."Если говорить реалистично, то вступление Украины в Евросоюз принесло бы много риска и опасности самому ЕС с точки зрения и безопасности, и экономики, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и общественной безопасности", - сказал Сийярто.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007707914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, евросоюз, в мире